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Посол РФ в Сербии указал на потворство Запада сербофобским настроениям в регионе
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Сюжет:

Посол РФ в Сербии указал на потворство Запада сербофобским настроениям в регионе

Посол Рф Боцан-Харченко: приштинские радикалы продолжают нагнетать сербофобские настроения
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Фото: РИА Новости/Александар Джорович
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Приштинские радикалы во главе с самопровозглашенным премьером Альбином Курти продолжают нагнетать сербофобские настроения при попустительстве западников, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в понедельник, 9 января.

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«Приштинские радикалы во главе с краевым «премьером» Курти продолжают нагнетать сербофобские настроения при попустительстве западников. В этой связи замечу, что отказ Сил для Косово в ответ на запрос Белграда о направлении в край сербских полицейских и военных для обеспечения безопасности соотечественников по резолюции 1244 СБ ООН нагло и цинично передан вечером 6 января сразу после покушения косовского албанца на жизнь сербских детей», — приводит комментарий дипломата Telegram-канал российской дипмиссии.

Посол РФ высказался о происшествиях в регионе в рождественские праздники. Он отметил, что серия этнически мотивированных нападений местных албанцев на сербов в крае Косово и Метохии, среди которых оказался ребенок 11 лет, «приводит в состояние тревоги и смятения».

Боцан-Харченко подчеркнул, что немногие представители Евросоюза, которые попытались прокомментировать совершенные в Косово нападения, замалчивают обстоятельства произошедшего. По мнению дипломата, таким образом они разделяют ответственность за продолжение Приштиной линии на устрашение сербского населения и его изгнание из края.

Российский посол в Сербии провел аналогию со схожей линией Запада по отношению к трагедии Донбасса, на которую он так же закрывает глаза.

«Варварские обстрелы украинскими радикалами мирных жителей. Сколько детей убито киевским режимом из поставленного США и странами ЕС оружия –— взгляните на «Аллею ангелов»! Бесчеловечность западников беспредельна, как и повсеместное потворствование бесчинствам их ставленников», — резюмировал дипломат.

В конце прошлого года, 21 декабря, посол РФ в Сербии заявил, что страна может положиться на Россию в вопросе защиты ее законных прав применительно к краю Косово и Метохия. Россия продолжит координацию с Белградом «в деле защиты законных прав Сербии применительно к краю Косово и Метохия». По его словам, главный инструмент РФ в этом вопросе — немалые возможности как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В конце 2022 года обострилась ситуация на границе Сербии и Косово. 10 декабря арестовали косовского полицейского Деяна Пантича. Этот этнический серб вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Тогда же глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемой отправку спецназа Сербии на территорию Косово. Она также выразила поддержку специальной миссии Европейского союза в Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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