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В Германии назвали неприемлемой отправку военных сил Сербии в Косово

Глава МИД ФРГ Бербок назвала предложение об отправке сербских сил в Косово неприемлемым
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Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемой возможность отправки спецназа Сербии на территорию Косово. Об этом министр написала 11 декабря на своей странице в Twitter.

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«Косово снизило напряженность, отложив местные выборы. Недавняя риторика Сербии привела к обратному результату. Предложение об отправке сербских войск в Косово совершенно неприемлемо», ― подчеркнула Бербок.

Она также выразила поддержку специальной миссии Европейского союза в Косово (European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX) и спецпредставителю ЕС по диалогу Белград–Приштина Мирославу Лайчаку.

Ранее в этот день президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово Альбина Курти. Курти угрожал атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики.

Также Вучич обвинил Курти в попытке «решить сербскую проблему на севере Косово и Метохии». Сербский лидер обратил внимание на реакцию международного сообщества, проигнорировавшего действия Косово.

11 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал до конца дня убрать заградительные сооружения на дорогах Косово. В противном случае, по его словам, будут задействованы полицейские структуры. Премьер обратился не только к сербам, установившим баррикады, но и к натовскому контингенту KFOR.

Накануне на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича по подозрению в «терроризме».

Позже, ночью, в регионе были зафиксированы три перестрелки. По данным косовской полиции, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в правоохранителей, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

Между тем 10 декабря Александр Вучич сообщил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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