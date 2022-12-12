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Сюжет:

Вучич обвинил Косово в стремлении решить «сербскую проблему»

Вучич: Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в Косово и Метохии
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Фото: TASS/Visar Kryeziu
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Президент Сербии Александр Вучич осудил действия премьер-министра Косово Альбина Курти. Сербский лидер назвал это «попыткой решения сербской проблемы на севере Косово и Метохии». Об этом 11 декабря он заявил в интервью Радио и телевидения Сербии.

«Это похоже на попытку решения сербской проблемы на севере Косово и Метохии, в которой участвуют не только премьер непризнанного Косово Курти и приштинские власти, но и добрая часть международного сообщества, которая делает вид, что не видит, что происходит», ― отметил Вучич.

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Также недовольство сербского президента вызвало отсутствие реакции международного сообщества на ситуацию вокруг Косово и Метохии и, в частности, на инцидент на плотине аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе».

Ранее в этот день Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово Альбина Курти. Курти угрожал атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики.

Косовский лидер также потребовал до конца дня убрать баррикады на дорогах самопровозглашенной республики. В противном случае, по его словам, будут задействованы полицейские структуры. Премьер обратился не только к сербам, установившим баррикады, но и к натовскому континенту KFOR.

Тогда же стало известно, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

10 декабря на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича по подозрению в «терроризме».

Позже, ночью, в регионе были зафиксированы три перестрелки. По данным косовской полиции, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в правоохранителей, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

Между тем 10 декабря Александр Вучич сообщил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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