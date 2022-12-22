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Посол РФ заявил о поддержке РФ Сербии в вопросе защиты ее прав по Косово

Посол РФ: Сербия может положиться на Россию в вопросе защиты ее прав по Косово
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Фото: РИА Новости/Александар Джорович
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Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что страна может положиться на Россию в вопросе защиты ее законных прав применительно к краю Косово и Метохия. Об этом 21 декабря он сообщил в статье для журнала «Международная жизнь».

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«В Сербии знают, что всегда могут положиться на Россию. При всей серьезности задач, которые стоят перед нашей страной в контексте навязанного нам противостояния с НАТО, мы и далее участвуем в урегулировании актуальных международных кризисов, включая косовский», — говорится в статье.

Как отметил посол, Россия продолжит координацию с Белградом «в деле защиты законных прав Сербии применительно к краю Косово и Метохия». По его словам, главный инструмент РФ в этом вопросе — немалые возможности как постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН. Однако Боцан-Харченко подчеркнул, что инициатива должна исходить от Сербии. В этом Россия солидарна с Китаем, добавил посол.

Кроме того, Боцан-Харченко напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что позиция России по косовскому вопросу неизменна. Россия выступает за достижение Белградом и Приштиной взаимоприемлемого решения на основе резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

По словам посла, Россия обеспокоена проблемами Сербии так же, как и свои собственные.

«Показательно использование Западом нагнетания неспокойствия в Косово в качестве рычага нажима на президента (Александра. — Ред.) Вучича с целью загнать его в угол, заставить примкнуть к антироссийским ограничительным мерам», — отметил дипломат.

Боцан-Харченко указал на тот факт, что разноплановое взаимовыгодное сотрудничество Москвы с Белградом нацелено на повышение обороноспособности и социально-экономической устойчивости Сербии, укрепление ее суверенитета.

Ранее, 15 декабря, сербиский президент Александр Вучич заявил, что поддержка Сербии в ООН со стороны России и Китая, которые не одобряют независимость Косово, драгоценна для страны.

12 декабря Захарова заявила, что Россия будет помогать Белграду отстаивать законные национальные интересы в отношении Косово, опираясь на резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН. По ее словам, Москва встревожена новым обострением обстановки в сербском крае.

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а затем их начнут штрафовать. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила. Такого же мнения придерживаются и сербы, проживающие в Косово. При этом в Европейской комиссии (ЕК) утверждают, что решения косовских властей не соответствуют ранее достигнутым договоренностям.

Тогда же сообщалось, что армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и Метохия.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

Спустя два дня начались протесты. Сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики — серба Деяна Пантича — по подозрению в терроризме. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

Между тем 11 декабря сообщалось, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

Тогда же Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны после угроз премьер-министра Косово Альбина Курти о том, что вечером он атакует сербов на баррикадах всеми доступными средствами.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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