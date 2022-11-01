ВС Сербии приведены в повышенную боеготовность из-за ситуации в Косово и Метохии
Армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и Метохия. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил глава минобороны страны Милош Вучевич.
«Президент республики [Александр Вучич] как верховный главнокомандующий отдал приказ армии Сербии быть в состоянии боевой готовности, повысить уровень боевой готовности, чтобы она могла выполнять любую задачу», — сказал он в эфире канала TV Happy.
Министр добавил, что ситуация в Косово и Метохии напряженная. В частности, в Косово начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров. Вучевич подчеркнул, что никто не хочет воевать, но армия готова выполнять любые задачи.
«Мы хотим, чтобы всё решалось за столом переговоров, но мы готовы защищать нашу территориальную целостность, нашу страну», — написал он в Twitter.
В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а затем их начнут штрафовать. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила. Такого же мнения придерживаются и сербы, проживающие в Косово. При этом в Европейской комиссии (ЕК) утверждают, что решения косовских властей не соответствуют ранее достигнутым договоренностям.
В сентябре Вучич сообщил, что граждане Сербии готовы проголосовать против вступления в Евросоюз из-за разных подходов объединения к проблемам Косово и Украины.
В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.