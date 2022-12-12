Захарова заявила о поддержке Россией Сербии в защите ее национальных интересов

Россия будет помогать Белграду отстаивать законные национальные интересы в отношении Косово, опираясь на резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом 12 декабря говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что Москва встревожена новым обострением обстановки в сербском крае.

«Отслеживаем ее развитие буквально в круглосуточном режиме — особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза (ЕС) предприняли «власти» в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов в Косово, применение прямого этнически мотивированного насилия», — говорится на сайте ведомства.

Захарова отметила, что ответственность за ухудшение ситуации в Косово с точки зрения безопасности лежит на лидерах косоваров во главе с так называемым премьер-министром Альбином Курти, а также их западных «опекунах», среди которых главную роль играет Вашингтон.

В свою очередь, попытки обесценить нормативную базу урегулирования, которые содержатся, например, в заявлении главы МИД ФРГ Анналены Бербок, сообщившей о «неприемлемости» исполнения резолюции СБ ООН 1244, являются «откровенно вредительскими и провоцируют хаос в косовских делах», подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Сербии Александр Вучич пока не обращался за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину в связи с обострением ситуации в Косово. Песков также указал, что для России главным вопросом является обеспечение прав всех сербов.

В свою очередь, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, что ситуация вокруг Косово резко обостряется. Сейчас она находится на черте, за которой может наступить кровопролитие. Боцан-Харченко также указал, что на данном этапе президент Сербии стремится урегулировать вновь обострившуюся ситуацию и выйти из конфликта мирным путем.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации, заключив, что цель Приштины — изгнать этнических сербов из Косово и Метохии. С 21 ноября началось взимание штрафов за сербские номера, а в начале месяца лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря президент Сербии созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемой возможность отправки спецназа Сербии на территорию Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.