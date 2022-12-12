Посол РФ в Сербии назвал ситуацию в Косово близкой к кровопролитию

Ситуация вокруг Косова резко обостряется. Сейчас она находится на черте, за которой может наступить кровопролитие. Такое мнение выразил 12 декабря посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Ситуация резко обостряется, и тенденция очень опасная. Я бы сказал, что она находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Боцан-Харченко также указал, что на данном этапе президент Сербии Александр Вучич стремится урегулировать вновь обострившуюся ситуацию и выйти из конфликта мирным путем.

Однако, по мнению дипломата, сделать это будет крайне трудно, так как Приштина при поддержке Запада делает ставку на применение силы в сложившейся ситуации.

«Приштина совершенно откровенно, нагло делает ставку на жесткую, грубую силу, ведет освоение Косово, направляет туда всё большее количество силовиков <...> И, главное, я даже не хочу говорить, что при попустительстве, а при поддержке Запада — США и Евросоюза», — указал дипломат.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

Новые меры вступили в силу с 1 ноября, а с конца месяца начали взимать штрафы с тех, кто продолжает ездить на сербских номерах. Власти Сербии отмечали в свою очередь, что этими действиями Приштина пытается изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

В том же месяце лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики.

Также глава минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность из-за ситуации в самопровозглашенной республике.

Спустя несколько недель, 8 декабря, около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря начались протесты. Сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики — серба Деяна Пантича — по подозрению в терроризме. В тот же день Вучич сообщил, что страна направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности (СБ) ООН.

В ночь на воскресенье, 11 декабря, в регионе были зафиксированы три перестрелки. По данным косовской полиции, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в правоохранителей, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

На следующий день стало известно, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

Тогда же Вучич осудил действия премьер-министра самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти, который угрожал атаковать сербов на возведенных баррикадах в северной части региона. Президент Сербии назвал это «попыткой решения сербской проблемы на севере Косово и Метохии». Также глава государства созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово.