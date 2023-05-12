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В МИДе заявили о неспособности ЕС быть посредником между Сербией и Косово

Захарова: ЕС не может выполнять роль эффективного посредника между Сербией и Косово
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Европейский союз (ЕС) выступает за отделение части территории от Сербии, поэтому не может выступать эффективным посредником между Белградом и Приштиной. Об этом 12 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так официальный представитель МИДа прокомментировала переговоры между президентом республики Александром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косово Альбином Курти, прошедшие 2 мая.

«В ЕС ратуют на словах за территориальную целостность государств, а на деле продвигают отрыв части территории от Сербии. При таких раскладах ни о какой объективности или эффективном посредничестве речи быть не может», — подчеркнула Захарова.

При этом сами переговоры она назвала провалом. По словам Захаровой, встреча вновь закончилась без договоренностей по вопросу формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) Косово.

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Ранее, 27 апреля, политолог Константин Калачев заявил «Известиям», что Евросоюз пытается склонить президента Сербии Александра Вучича, чтобы государство изменило свою позицию по отношению к Косово.

Также эксперт подчеркнул, что в случае признания независимости Приштины речь пойдет о вступлении республики не только в ЕС, но и в ООН. Что касается членства в НАТО, то, по мнению эксперта, это предмет серьезных переговоров и серьезного торга с Сербией, хотя Косово и надеется таким образом решить все свои проблемы.

24 апреля на внеочередном заседании комитета министров просьба Приштины о членстве в Совете Европы была принята. Запрос был направлен для дальнейшего рассмотрения в Парламентскую ассамблею этой организации (ПАСЕ).

В тот же день Вучич заявил, что Запад продолжает обманывать Сербию и интерпретирует все договоренности по поводу Косово в свою пользу.

Ранее, 20 апреля, Европарламент объявил, что Европейский союз введет безвизовый режим с Косово с 1 января 2024 года, несмотря на непризнание региона пятью странами организации.

1 марта сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград готов рассмотреть предложения Запада по Косово, за исключением пунктов о независимости республики и ее членстве в ООН. Он добавил, что ситуация останется прежней по крайней мере до тех пор, пока в Сербии не сменится правительство.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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