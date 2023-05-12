В МИДе заявили о неспособности ЕС быть посредником между Сербией и Косово

Европейский союз (ЕС) выступает за отделение части территории от Сербии, поэтому не может выступать эффективным посредником между Белградом и Приштиной. Об этом 12 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так официальный представитель МИДа прокомментировала переговоры между президентом республики Александром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косово Альбином Курти, прошедшие 2 мая.

«В ЕС ратуют на словах за территориальную целостность государств, а на деле продвигают отрыв части территории от Сербии. При таких раскладах ни о какой объективности или эффективном посредничестве речи быть не может», — подчеркнула Захарова.

При этом сами переговоры она назвала провалом. По словам Захаровой, встреча вновь закончилась без договоренностей по вопросу формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) Косово.

Ранее, 27 апреля, политолог Константин Калачев заявил «Известиям», что Евросоюз пытается склонить президента Сербии Александра Вучича, чтобы государство изменило свою позицию по отношению к Косово.

Также эксперт подчеркнул, что в случае признания независимости Приштины речь пойдет о вступлении республики не только в ЕС, но и в ООН. Что касается членства в НАТО, то, по мнению эксперта, это предмет серьезных переговоров и серьезного торга с Сербией, хотя Косово и надеется таким образом решить все свои проблемы.

24 апреля на внеочередном заседании комитета министров просьба Приштины о членстве в Совете Европы была принята. Запрос был направлен для дальнейшего рассмотрения в Парламентскую ассамблею этой организации (ПАСЕ).

В тот же день Вучич заявил, что Запад продолжает обманывать Сербию и интерпретирует все договоренности по поводу Косово в свою пользу.

Ранее, 20 апреля, Европарламент объявил, что Европейский союз введет безвизовый режим с Косово с 1 января 2024 года, несмотря на непризнание региона пятью странами организации.

1 марта сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград готов рассмотреть предложения Запада по Косово, за исключением пунктов о независимости республики и ее членстве в ООН. Он добавил, что ситуация останется прежней по крайней мере до тех пор, пока в Сербии не сменится правительство.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.