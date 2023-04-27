Эксперт оценил шансы Косово на вступление в ЕС и НАТО

Сразу два подарка для Косово в виде вступления в Евросоюз (ЕС) и НАТО — это слишком много. Такое мнение руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев высказал в четверг, 27 апреля. Он оценил шансы самопровозглашенной республики на членство в этих организациях.

Политолог напомнил, что Совет Европы уже проголосовал в пользу запуска процедуры рассмотрения заявки Косово на вступление в ЕС. Также Приштина получает в настоящее время безвизовый режим. Калачев считает, что вопрос о членстве Косово в Евросоюзе будет решен, при этом республика должна соответствовать определенным стандартам, чтобы стать частью европейского сообщества.

«Пока Косово никак не соответствует, то есть это всё равно будет длинный путь. А путь кандидата, чтобы стать членом, может быть очень долгим. Посмотрите на Турцию, она этот путь до сих пор не прошла, хотя сколько лет прошло. Евроинтеграция Косово однозначно будет стратегическим приоритетом», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Страны пытаются склонить президента Сербии Александра Вучича, чтобы государство изменило свою позицию по отношению к Косово. Также эксперт подчеркнул, что в случае признания независимости Приштины речь пойдет о вступлении республики не только ЕС, но и в ООН.

«Что касается НАТО — это, я думаю, предмет серьезных переговоров и предмет серьезного торга с Сербией. Здесь я бы не был так уверен. Понятно, что для Косово вступление в НАТО — это гарантия безопасности, и Косово, безусловно, настроено на решение своих проблем именно таким образом», — подчеркнул политолог.

При этом Калачев усомнился в том, что если речь будет идти о вступлении Косово в НАТО, Белград будет готов к каким-либо решительным действиям, потому что возможности Сербии не так велики.

24 апреля на внеочередном заседании комитета министров просьба Приштины о членстве в Совете Европы была принята. Запрос был направлен для дальнейшего рассмотрения в Парламентскую ассамблею этой организации (ПАСЕ).

В тот же день Вучич заявил, что Запад продолжает обманывать Сербию и интерпретирует все договоренности по поводу Косово в свою пользу.

Ранее, 20 апреля, Европарламент объявил, что Европейский союз введет безвизовый режим с Косово с 1 января 2024 года, несмотря на непризнание региона пятью странами организации, передает RT.

9 марта Совет ЕС предварительно одобрил разрешение обладателям паспорта Косово путешествовать в Евросоюз без визы.

Освобождение от визовых требований будет применяться с даты вступления в силу Европейской системы информации и авторизации для путешествий (ETIAS) или с 1 января 2024 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

1 марта сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград готов рассмотреть предложения Запада по Косово, за исключением пунктов о независимости республики и ее членстве в ООН. Он добавил, что ситуация останется прежней по крайней мере до тех пор, пока в Сербии не сменится правительство.

Днем ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что Сербия и Косово поддержали соглашение, позволяющее их гражданам свободно перемещаться по территории друг друга со своими внутренними паспортами.

Ранее, 14 декабря 2022 года, чешское председательство в Совете Евросоюза и представители Европейского парламента достигли согласия по проекту введения безвизового режима для граждан самопровозглашенной Республики Косово.

Также в тот день лидеры Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз. Подписи под документом о намерении получить членство в ЕС поставили президент непризнанного государства Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.