Реклама
Прямой эфир
Мир
В Евросоюзе договорились о проекте безвизового режима для Косово
Мир
В ЕК предложили ответные меры на закон о снижении инфляции США
Мир
В Польше обвинили ЕС в отсутствии финансовой помощи с украинскими беженцами
Мир
Лавров поздравил нового главу МИД Белоруссии Алейника с назначением
Мир
Саакашвили прервал голодовку спустя несколько часов после ее объявления
Мир
Помощник госсекретаря США объявил о подготовке нового пакета военной помощи Киеву
Общество
Суд попросили изъять у экс-полковника Захарченко 50 млн рублей в доход государства
Армия
Российские бойцы с помощью «Терминаторов» отразили атаку ВСУ на линии фронта в ЛНР
Мир
В Тбилиси вооруженный мужчина ограбил отделение Bank of Georgia
Мир
На Украине создана петиция с призывом не продлевать военное положение в стране
Общество
В Петербурге скончался известный вирусолог Александр Смородинцев
Мир
Немецкая клиника Charite отменила несрочные операции из-за нехватки персонала
Сюжет:

В Евросоюзе договорились о проекте безвизового режима для Косово

0
Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешское председательство в Совете Евросоюза и представители Европейского парламента достигли согласия по проекту введения безвизового режима для граждан самопровозглашенной Республики Косово. Об этом 14 декабря организации сообщили в совместном заявлении.

По все стороны баррикад: в Сербии выдвинули условия мира с Косово
Какова роль Запада в решении закоренелого конфликта

«Новые правила позволят владельцам косовских паспортов въезжать в Евросоюз без визы на срок пребывания 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Это освобождение от визового требования будет применяться с даты начала действия Европейской системы информации и авторизации для путешествий не позднее 1 января 2024 года», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день лидеры Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз. Подписи под документом о намерении получить членство в ЕС поставили президент непризнанного государства Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации, заключив, что цель Приштины — изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

С 21 ноября началось взимание штрафов за сербские номера, а в начале месяца лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косова вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемой возможность отправки спецназа Сербии на территорию Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022