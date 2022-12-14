В Евросоюзе договорились о проекте безвизового режима для Косово

Чешское председательство в Совете Евросоюза и представители Европейского парламента достигли согласия по проекту введения безвизового режима для граждан самопровозглашенной Республики Косово. Об этом 14 декабря организации сообщили в совместном заявлении.

«Новые правила позволят владельцам косовских паспортов въезжать в Евросоюз без визы на срок пребывания 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Это освобождение от визового требования будет применяться с даты начала действия Европейской системы информации и авторизации для путешествий не позднее 1 января 2024 года», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день лидеры Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз. Подписи под документом о намерении получить членство в ЕС поставили президент непризнанного государства Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации, заключив, что цель Приштины — изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

С 21 ноября началось взимание штрафов за сербские номера, а в начале месяца лидер сербов в Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов власти частично признанной республики.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косова вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

10 декабря был арестован косовский полицейский Деян Пантич — этнический серб, который вместе с несколькими коллегами отказался продолжать службу в полиции Косово. После этого на севере Косово и Метохии недовольные арестом Пантича сербы начали сооружать баррикады. В регионе также были зафиксированы три перестрелки.

11 декабря президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Вучич заявил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала неприемлемой возможность отправки спецназа Сербии на территорию Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.