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Босния и Герцеговина не будет признавать независимость Косово

Додик отверг возможность признания независимости Косово Боснией и Герцеговиной
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Фото: Global Look Press/Maciej Luczniewski
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Европейские политики ежедневно разговаривают с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком с целью оказать давление для согласия на признание независимости Косово. Об этом сам Додик заявил в интервью «Известиям».

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«Ежедневено разговаривают со мной [по поводу Косово]. Они пытаются отдельными вопросами достигнуть той точки, в которой можно было бы признать Косово. Но это базовый вопрос — почему Косово может быть независимым государством, а Республика Сербская — нет? В чем разница? <…> В целом мы будем следовать в этом вопросу за позицией Белграда. Но что касается Боснии и Герцеговины — мы Косово не признаем», — сказал президент Республики Сербской.

ЕС прикладывает усилия, чтобы приблизить подписание Сербией и Косово соглашения о нормализации отношений, однако Брюссель настаивает на признании суверенитета последнего. В Евросоюзе не скрывают своих целей — достижение договоренности между Белградом и Приштиной на европейских условиях позволит «сузить возможности России по вмешательству в дела региона», говорил эмиссар ЕС Мирослав Лайчак.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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