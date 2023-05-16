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В Сербии заявили об обострении Приштиной обстановки в Косово

Власти Сербии: Приштина вызывает провокации и насилие в Косово
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Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
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Приштина не заинтересована в конструктивном разрешении конфликта и только вызывает провокации в Косово. Об этом 15 мая заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович по итогам раунда диалога на техническом уровне в Брюсселе.

По его словам, премьер-министр Косово Альбин Курти «усмехается в лицо» всем участникам диалога, в том числе представителям Евросоюза (ЕС), обвиняя Сербию в застое переговоров.

«Курти и его экстремистский кружок в Приштине, сейчас это всем ясно, не заинтересованы в решении проблем и разногласий цивилизованными политическими средствами, лишь исключительно постоянными провокациями, угрозами для безопасности и прав сербского народа в Косово и Метохии», — приводит слова Петковича пресс-служба канцелярии.

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Ранее, 27 апреля, политолог Константин Калачев заявил «Известиям», что Евросоюз пытается склонить президента Сербии Александра Вучича, чтобы государство изменило свою позицию по отношению к Косово.

Также эксперт подчеркнул, что в случае признания независимости Приштины речь пойдет о вступлении республики не только в ЕС, но и в ООН. Что касается членства в НАТО, то, по мнению эксперта, это предмет серьезных переговоров и серьезного торга с Сербией, хотя Косово и надеется таким образом решить все свои проблемы.

24 апреля Вучич отметил, что Запад продолжает обманывать Сербию и интерпретирует все договоренности по поводу Косово в свою пользу.

До этого, 1 марта, Вучич сказал, что Белград готов рассмотреть предложения Запада по Косово, за исключением пунктов о независимости республики и ее членстве в ООН. Он добавил, что ситуация останется прежней, по крайней мере, до тех пор, пока в Сербии не сменится правительство.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

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