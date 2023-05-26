Белград проведет экстренное заседание Совбеза из-за событий в Косово

Белград созовет экстренное заседание Совета безопасности страны в связи с обострением ситуации на севере Косово. Об этом 26 мая заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны.

«Они сознательно ждали того дня, когда значительное количество мужчин с севера Косово и Метохии прибудет в Белград, чтобы атаковать муниципальные здания в Зубин-Потоке, Звечане и Лепосавиче», — цитирует его портал Blic.

Он подчеркнул, что в ходе заседания Совета национальной безопасности будет обсуждаться дальнейшее возможное развитие ситуации в Косово и Метохии.

Вучич пригласил к дискуссии ряд политиков.

«Автомагистрали — не место для разговоров», — подчеркнул президент Сербии.

На площади напротив здания парламента Сербии вечером в пятницу проходит крупнейший митинг в поддержку Вучича. Митингующие заполнили и центральные улицы столицы Сербии.

Акция получила название «Сербия надежды», она организована Сербской прогрессивной партией (СНС).

Утром в этот же день на севере Косово начались столкновения между спецназом и сербами. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против людей применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Пострадали как минимум 10 человек.

Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Своим указом он привел армию в боевую готовность.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.