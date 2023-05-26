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Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово

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Фото: ТАSS/ANDREJ CUKIC
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Президент Сербии Александр Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Об этом он заявил после подписания приказа о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил страны до высшей степени 25 мая.

«Вучич потребовал от НАТО срочно остановить насилие в отношении сербов в Косово и Метохии», — пишет издание Kurir.

Отмечается, что глава государства привел армию в боевую готовность на фоне насильственных действий косовской полиции, совершаемых в адрес сербского населения в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче на севере Косово и Метохии.

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Ранее в этот день начались столкновения между спецназом Косово и сербами на севере республики. На Балканах полицейские окружили административные здания, после чего в городах прозвучали сирены тревоги.

Накануне президент Республики Сербской Милорад Додик рассказал «Известиям», что европейские политики ежедневно разговаривают с ним, чтобы оказать давление для согласия на признание независимости Косово. Политик подчеркнул, что следовать в данном вопросе он будет за Белградом.

При этом в середине мая директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович по итогам раунда диалога на техническом уровне в Брюсселе отметил, что Приштина не заинтересована в конструктивном разрешении конфликта и только вызывает провокации в Косово.

До этого, 24 апреля, на внеочередном заседании комитета министров просьба Приштины о членстве в Совете Европы была принята. Запрос был направлен для дальнейшего рассмотрения в Парламентскую ассамблею этой организации (ПАСЕ).

В тот же день Вучич заявил, что Запад продолжает обманывать Сербию и интерпретирует все договоренности по поводу Косово в свою пользу.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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