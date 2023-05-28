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США и ведущие страны Запада осудили действия косовских властей

Politico: США и ведущие страны Запада осудили действия косовских властей
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Фото: REUTERS/Miodrag Draskic
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США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косова, направленные на захват в сербских муниципалитетах зданий городских администраций. Об этом 27 мая сообщила газета Politico со ссылкой на совместное заявление стран.

Страны также выражают обеспокоенность решением Сербии о повышении уровня готовности своих вооруженных сил на границе с Косово. Вашингтон, Париж, Рим, Берлин и Лондон в своем заявлении призвали стороны «к максимальной сдержанности, избегая подстрекательской риторики».

Помимо этого, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон осуждает Приштину за применение насилия. Он отметил, что это обострило напряженность, подорвав усилия Вашингтона по нормализации отношений между Косово и Сербией, и будут иметь последствия для двусторонних отношений с Косово. В свою очередь, представитель НАТО Оана Лунгеску призвала стороны к переговорам для решения вопроса.

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Ранее в этот день министр обороны Сербии Милош Вучевич сказал, что подразделения армии Сербии развертываются у административной границы с Косово.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в напряженной ситуации между Сербией и Косово США и Евросоюз (ЕС) только усугубляют конфронтацию, а не способствуют перемирию.

Посольство России в Сербии осудило действия властей непризнанного Косова, направленных на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах. Российское диппредставительство призвало Приштину к прекращению беспорядков, поскольку уже есть пострадавшие среди гражданских.

Утром 26 мая на севере Косово начались столкновения между спецназом и сербами. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против людей применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Пострадали как минимум 10 человек.

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что Белград созовет экстренное заседание Совета безопасности страны в связи с обострением ситуации на севере Косово.

Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Своим указом он привел армию в боевую готовность.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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