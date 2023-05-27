Глава минобороны Сербии заявил о развертывании войск у границы с Косово

Подразделения армии Сербии развертываются у административной границы с Косово. Об этом 27 мая сообщил министр обороны республики Милош Вучевич.

«Происходит развертывание подразделений армии Сербии в направлении административной линии, ожидаем, что в предстоящие часы они займут позиции. Нам не хочется играть ни в какие военные игры, но красные линии для Сербии известны», — приводит его слова газета «Вечерне новости».

Вучевич отметил, что развертывание подразделений происходит в соответствии с актуальной ситуацией. Он заверил, что войска в дальнейшем останутся на своих позициях.

Утром 26 мая на севере Косово начались столкновения между спецназом и сербами. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против людей применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Пострадало как минимум 10 человек.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич сказал, что Белград созовет экстренное заседание Совета безопасности страны в связи с обострением ситуации на севере Косово.

27 мая директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что РФ продолжит поддерживать Сербию в отстаивании своих прав, суверенитета и территориальной целостности. Он отметил, что любое решение по Косово должно быть приемлемо для сербов и одобрено СБ ООН.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.