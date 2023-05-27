Захарова обвинила Запад в обострении ситуации между Сербией и Косово

В напряженной ситуации между Сербией и Косово США и Евросоюз (ЕС) только усугубляют конфронтацию, а не способствуют перемирию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 мая.

Она также указала на то, что Вашингтон и Брюссель полностью ответственны за происходящее на Балканах.

«Неоднократно предупреждали: представители американо-есовского тандема выступают не миротворцами, а разжигателями конфликта, подрывают международно-правовые основы косовского урегулирования», — отметила Захарова.

По ее словам, всё это время западные политики только поощряли действия косовских властей и ущемляли интересы Белграда.

Сейчас между Косово и Сербией сложилась напряженная ситуация — там продолжаются «организованные косовоалбанскими радикалами гонения и насилие» в отношении сербов, указала Захарова.

В этой связи МИД РФ выразил решительный протест провокационным действиям Приштины.

Утром 26 мая на севере Косово начались столкновения между спецназом и сербами. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против людей применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Пострадало как минимум 10 человек.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич сказал, что Белград созовет экстренное заседание Совета безопасности страны в связи с обострением ситуации на севере Косово.

27 мая директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что РФ продолжит поддерживать Сербию в отстаивании своих прав, суверенитета и территориальной целостности. Он отметил, что любое решение по Косово должно быть приемлемо для сербов и одобрено СБ ООН.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.