В МИД России пообещали поддерживать Сербию в отстаивании своих прав
Российская Федерация продолжит поддерживать Сербию в отстаивании своих прав, суверенитета и территориальной целостности, заявил 27 мая директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
«Любое решение по Косово должно быть приемлемо для сербов и одобрено СБ ООН. Запад же <...> всеми силами стремится подменить этот краеугольный документ однобокими схемами, которые не учитывают коренные интересы сербского народа» — сказал он «РИА новости».
Пилипсон заверил, что Москва продолжит поддерживать Белград в отстаивании своих прав и суверенитета.
«У нас нет поводов сомневаться в устойчивости руководства Сербии, когда речь идет о защите государственных интересов», — добавил дипломат.
Ранее, 23 мая, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не станет принимать антироссийские санкции до тех пор, пока сможет проводить самостоятельную политику.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.