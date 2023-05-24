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Вучич пообещал не вводить санкции против России

Вучич: Сербия не введет санкции против РФ, пока сможет проводить суверенную политику
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Фото: TASS/ANDREJ CUKIC
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Сербия не станет принимать антироссийские санкции до тех пор, пока сможет проводить самостоятельную политику. Об этом 23 мая заявил президент республики Александр Вучич.

«Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции в отношении России. <...> Сербия — единственная страна, которая проводит самостоятельную и независимую политику. Я никогда не клялся, но пока мы можем проводить самостоятельную, независимую и суверенную политику, мы будем это делать. Когда мы больше не сможем поступать таким образом, я сообщу об этом гражданам, но у нас получается на протяжении уже года и трех месяцев придерживаться своей позиции», — сказал он в интервью телеканалу РТС.

«Запад воспринимает Сербию как пророссийское звено в Европе»
Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко — о переговорах страны с Косово, давлении со стороны Запада и отношениях с Москвой

Ранее, 10 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия дорожит отношениями с Сербией и надеется, что Белград не вольется в западный «мейнстрим» в отношении Москвы. При этом он отметил давление коллективного Запада на Сербию

За день до этого Вучич рассказал, что по прибытии в страну представители Запада начинают разговор не с приветствия, а с призывов к антироссийским санкциям. Он добавил, что в ответ на такие призывы желает «всего наилучшего», подчеркивая, что суть предложения ему понятна.

28 апреля комитет по внешней политике Европарламента принял доклад Владимира Бильчика по Сербии за 2022 год, в котором он, в частности, раскритиковал нежелание Сербии вводить санкции против России. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что доклад евродепутата является вмешательством во внутренние дела республики.

Сербский депутат от партии «Двери» Иван Костич 25 апреля заявил «Известиям», что вскоре вся сербская общественность будет открыто поддерживать политику России в отношении Украины.

При этом 20 апреля Вучич заявил, что конфликт на Украине показал всему миру лицемерие Запада. Представители НАТО регулярно призывают Сербию стать частью альянса, так как, по их мнению, Россия поставит всех под угрозу, добавил он.

19 апреля Вучич заявил, что Белград стремится остаться военно нейтральным, несмотря на требование Швеции ввести санкции против России и согласовать свою внешнюю политику с европейской. При этом в начале апреля сербский лидер заявлял, что власти страны пытаются сохранять свой нейтралитет относительно Запада и России, но не гарантируют, что это получится поддерживать.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 26 марта указал, что западные страны несправедливо требуют от Белграда введения санкций против России, но при этом сами увеличивают товарооборот с Российской Федерацией.

До этого, 24 марта, Песков высказался по теме давления западных стран на дружественные России государства. Так, Москва с пониманием относится к действиям союзников по поводу запрета на обход антироссийских санкций. По словам пресс-секретаря, страны-партнеры сами говорят об угрозах, которые поступают им от стран Запада за нежелание вводить ограничительные меры против РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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