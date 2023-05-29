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Вучич предрек серьезный конфликт из-за обострения в Косово и Метохии

Вучич считает, что обострение в Косово и Метохии может дойти до серьезного конфликта
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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski/File Photo
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Президент Сербии Александр Вучич опасается, что обострение ситуации в сербском автономном крае Косово и Метохия может дойти до серьезного конфликта. Об этом 28 мая он заявил в интервью телеканалу RTV Pink.

«Я думаю, что самое тяжелое в Косово и Метохии только предстоит, нечто такое, чего мы до сих пор не видели, нечто, что нам и не снилось», — заявил он.

Также он отметил, что этот серьезный конфликт может произойти из-за «безответственного поведения» премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти.

«Когда я это говорю, я боюсь общей небезопасности, нестабильности, боюсь и больших конфликтов, так как знаю, что сербы не могут этого терпеть, а тот другой (Курти. — Ред.), который это вызвал, ни за что не отступит. Он сильно хочет и мечтает быть этаким Зеленским», — добавил Вучич.

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Ранее в этот день министр обороны Сербии Милош Вучевич также заявил, что беспорядки в Косово могут обостриться до степени вооруженного конфликта.

Накануне он сказал, что подразделения армии Сербии развертываются у административной границы с Косово.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в напряженной ситуации между Сербией и Косово США и Евросоюз (ЕС) только усугубляют конфронтацию, а не способствуют перемирию.

Посольство России в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, направленные на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах. Российское диппредставительство призвало Приштину к прекращению беспорядков, поскольку уже есть пострадавшие среди гражданских.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против людей применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Пострадали как минимум 10 человек.

Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Своим указом он привел армию в боевую готовность.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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