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В Сербии предупредили об угрозе вооруженного конфликта в Косово

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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В Сербии опасаются, что беспорядки в Косово могут обостриться до степени вооруженного конфликта. Такое мнение 28 мая высказал министр обороны Сербии Милош Вучевич в эфире местного телеканала TV Prva.

«Ситуация явно спокойная. На данный момент инцидентов нет. Напряженность максимальна, индикатор находится в красной зоне напряженности, прежде всего среди сербов, которым непосредственно угрожают террористические акты режима Альбина Курти», — цитирует Вучевича сайт газеты «Вечерние новости».

По его словам, Курти делает всё не только для изгнания сербов, но и для того, чтобы привести к эскалации. По мнению Вучевича, для Курти эскалация конфликта станет оправданным поводом для дальнейшей агрессии и террора против сербов, конечной целью которого Вучевич считает полную этническую чистку Косово и Метохии от сербов.

В заключение Вучевич добавил, что сербская армия остается в максимальной боеготовности и занимает позиции на севере автономного края, и сможет выполнить любую боевую задачу.

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Накануне министр обороны Сербии Милош Вучевич сказал, что подразделения армии Сербии развертываются у административной границы с Косово.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в напряженной ситуации между Сербией и Косово США и Евросоюз (ЕС) только усугубляют конфронтацию, а не способствуют перемирию.

Посольство России в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, направленные на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах. Российское диппредставительство призвало Приштину к прекращению беспорядков, поскольку уже есть пострадавшие среди гражданских.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против людей применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Пострадали как минимум 10 человек.

Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Своим указом он привел армию в боевую готовность.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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