Столтенберг заявил об отправке еще 700 военных в Косово

НАТО направит 700 военных в Косово, а также подготовит еще один батальон к отправке в случае необходимости. Об этом во вторник, 30 мая, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло.

Он отметил, что силы военного блока в Косово предпримут все необходимые шаги для обеспечения безопасности населения края.

«НАТО направит дополнительно 700 военных из нашего оперативного резерва в Косово и сверх этого повысит уровень готовности еще одного батальона, чтобы он мог быть отправлен туда в случае необходимости. Мы примем все меры, чтобы у сил НАТО в Косово были все силы и возможности для выполнения их мандата», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также подтвердил данные о том, что в Косово 30 военных альянса получили ранения при столкновении с косовскими сербами. Он назвал нападения на военных НАТО неприемлемыми и призвал их прекратить. Столтенберг заверил, что блок продолжит «беспристрастно действовать в соответствии со своим мандатом».

Накануне, 29 мая, представители KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово) атаковали сербов в Косово. Были слышны стрельба и звуки ударных бомб, а также был использован слезоточивый газ. Более 50 человек получили травмы. В ходе столкновений пострадали 14 граждан Италии из числа военных международных сил под руководством НАТО. Тогда же сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Президент Сербии Александр Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он заявил, что обострение ситуации в Косово и Метохии может дойти до серьезного конфликта.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.