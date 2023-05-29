Косоворот конфликта: дойдут ли Белград и Приштина до горячей фазы

В Косово продолжается противостояние сербского населения муниципалитетов Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Северна-Митровица с косовской полицией и международными силами безопасности под эгидой НАТО (KFOR). Сербская армия приведена в полную готовность и направлена на границу с Косово, где 25 мая приняли присягу избранные мэры муниципалитетов. Однако сербы оспаривают легитимность голосования, поскольку в выборах приняло участие чуть больше 3% населения . При этом нынешняя ситуация может спровоцировать начало горячей фазы конфликта , считают сербские политики. А депутат Иван Костич и вовсе ожидает, что президент Александр Вучич обратится за помощью к России. Что стало причиной обострения обстановки в регионе и к чему это может привести — в материале «Известий» .

Противостояние в Косово

Ситуация в Косово, обострившаяся 26 мая из-за попыток захвата зданий в четырех городских администрациях косовскими силовиками, остается напряженной. Приштина взяла здания под свой контроль по итогам выборов, которые состоялись 23 апреля. На них победили представители косовских албанцев на фоне бойкота «Сербского списка» — главной сербской политсилы в самопровозглашенной республике.

Сербы, выступающие против захвата административных зданий в муниципалитетах на севере Косово и Метохии, продолжают пытаться отбить их , подходы к ним блокируются международными силами безопасности под эгидой НАТО.

Наиболее острая ситуация складывается в муниципалитетах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток, где местные жители требуют разблокировать доступ к административным зданиям и вывести из них косовскую полицию.

Косовские полицейские охраняют муниципальное здание в городе Звечан на севере Косово, 29 мая 2023 года Фото: AP/Bojan Slavkovic

Самые масштабные акции, судя по сообщениям очевидцев, проходят в Звечане: на улицах тысячи сербов требуют, чтобы избранный албанский мэр и полиция Косово покинули территорию не только Звечана, но и других северных муниципалитетов . Очевидцы сообщают, что участники митингов разрисовали машины KFOR, направлявшиеся к административным зданиям, на один из автомобилей сербы нанесли литеру Z.

В СМИ появилась информация, что в Звечане силовики применили десятки светошумовых гранат. Кроме того, появилась даже информация о стрельбе.

Примечательно, что на этот раз страны, традиционно выступающие на стороне Приштины в вопросе сербско-косовского урегулирования, осудили действия Приштины . Так, с призывом к немедленной деэскалации выступили Великобритания, Германия, США, Франция, Евросоюз, НАТО. Евродепутат Виола фон Крамон, также известная как докладчик по Косово и Метохии в Европарламенте, записала видео на мосту в Митровице , который разделяет албанскую и сербскую части, и поставила под сомнение правильность применения силы со стороны Приштины, чтобы ввести новых мэров в административные здания . Она отметила, что де-юре градоначальники действительно избраны, однако это не добавляет легитимности представителям власти в глазах местного населения, а потому призвала к поиску мер повышения доверия и формирования устойчивых соглашений.

Тем не менее сербские власти готовятся к различным вариантам развития событий. Так, президент Сербии Александр Вучич сравнил косовского премьера Альбина Курти с президентом Украины Владимиром Зеленским и не исключил, что ситуация в сербском автономном крае Косово и Метохия может дойти до серьезного конфликта . 26 мая сербские вооруженные силы были приведены в состояние повышенной готовности.

Офицеры спецназа стоят рядом с горящей машиной после столкновений между косовской полицией и протестующими из этнических сербов, которые пытались помешать новоизбранному мэру из числа этнических албанцев войти в его офис, Звечан, Косово, 26 мая 2023 года Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

— Я думаю, что самое тяжелое в Косово и Метохии только предстоит, нечто такое, чего мы до сих пор не видели, нечто, что нам и не снилось, что это случится, и всё это из-за провокационных действий и ужасно безответственного поведения Альбина Курти. Когда я это говорю, я боюсь общей небезопасности, нестабильности, боюсь и больших конфликтов, так как знаю, что сербы не могут этого терпеть, а тот другой (Курти. — «Известия»), который это вызвал, ни за что не отступит. Он сильно хочет и мечтает быть этаким Зеленским, — заявил сербский лидер.

29 мая в муниципалитетах, в которых идут акции протеста, были закрыты детские сады и школы. Местные власти уточняют, что такой режим будет действовать до вывода сил специальной полиции Косово с улиц.

Спорные выборы

В Сербии достаточно резко реагируют на ситуацию в Косово. Все действия Приштины направлены на дестабилизацию обстановки в регионе , которая, по замыслу косовских властей, должна привести к полному изгнанию сербской общины из Косово и Метохии, заявил «Известиям» зампред Сербской радикальной партии Александр Шешель.

— Косовские албанцы в их действиях и политике апартеида имеют явную поддержку основных западных стран , которые годами спонсируют так называемую независимость Косово. Провокации усилились после незаконных и нелегитимных выборов , проведенных на севере, когда сепаратисты выдвинули албанцев мэрами сербских муниципалитетов. Эти действия представляются давлением на Сербию с тем, чтобы Белград признал так называемую Республику Косово, которая несет угрозу безопасности сербской общины. В Белграде нет желания идти на такой шаг. Позиция Запада при этом лицемерна. И если ситуация обострится, у Сербии не будет иного выбора, кроме как защищать сербов в Косово , — сказал политик.

Косовский серб реагирует на солдат KFOR США перед зданием муниципалитета в городе Лепосавич, Косово, 29 мая 2023 года Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Накануне косовский премьер Альбин Курти встретился с Виолой фон Крамон и подчеркнул, что «избранные мэры будут служить всем гражданам» края.

Нынешнее обострение вряд ли можно назвать неожиданностью для наблюдателей: 23 апреля в четырех муниципалитетах Косово — Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица — прошли выборы в органы самоуправления. Представители «Сербского списка» (политическая группа сербской общины в Косово) бойкотировали кампанию, поскольку Приштина не выполняла взятых на себя в рамках урегулирования обязательств. В итоге сербы не пришли на избирательные участки , а выборы прошли при явке 3,47%. В итоге их признали состоявшимися, несмотря на то что из 45 095 зарегистрированных в регионе избирателей проголосовали только 1566 албанцев и 13 сербов .

Приштина настаивает, что выборы состоялись, а потому главы муниципалитетов должны вступить в должности . Наблюдатели ожидали силовой сценарий попытки ввести в должности новых градоначальников, а потому обострение, судя по всему, было лишь вопросом времени. 25 мая все четыре новых мэра приняли присягу, после чего в «Сербском списке» заявили, что не допустят «оккупации севера» и «с 1 июня будут защищать себя от репрессии косовских властей всеми средствами».

Ситуация в крае обострилась после того, как в конце февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о достижении соглашения между Вучичем и Курти о том, что «нет необходимости в дальнейшем обсуждении предложения Европейского союза», получившего название «Соглашение о пути к нормализации отношений между Косово и Сербией». Документ предполагает свободное перемещение людей между двумя субъектами по внутренним паспортам, удостоверениям личности, а также с использованием собственных номерных знаков на автомобилях. Кроме того, обе стороны по этому соглашению должны руководствоваться Уставом ООН, в том числе «принципами суверенного равенства всех государств, уважения их независимости, автономии и территориальной целостности, права на самоопределение».

Президент Сербии Александр Вучич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти во время трехсторонних переговоров в Брюсселе, февраль 2023 года Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Никаких документов в феврале не было подписано , а в марте Александр Вучич в очередной раз подчеркнул, что в вопросе признания Косово позиция Белграда никаким корректировкам не подверглась.

«Я независимость Косово не подпишу. Не хочу ездить по Сербии и оправдываться , потому что каждый честный человек знает и верит. Не будет сдачи, не признаем независимость Косово, ни фактическую, ни юридическую. Но хотим ли мира с албанцами, пристойные, лучшие отношения — да» , — заявлял Вучич.

Действительно, на очередных переговорах Вучича и Курти, которые прошли в середине марта в Северной Македонии, президент Сербии, по словам косовского премьера, «уклонился от подписания» документа.

Давление на Вучича

В Сербии при этом фиксируют, что у самой Приштины нет политической воли к выполнению соглашения.

— Приштина не намерена выполнять какой-либо пункт соглашения в пользу сербов. У нее есть только желание изгнать всех сербов с севера Косово и Метохии , так что, скорее всего, в ближайшие дни может начаться вооруженный конфликт под эгидой США и пакта НАТО. Сербия должна обратиться за помощью к России и Китаю и потребовать срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о невыполнении резолюции 1244 (от 1999 года, об урегулировании конфликта между Сербией и Косово. — «Известия»), — заявил «Известиям» сербский депутат от партии «Двери» Иван Костич.

Полицейские блокируют доступ этнических сербов к зданию муниципалитета в Звечане, Косово, 29 мая 2023 года Фото: ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI

В целом же ситуацию можно рассматривать как элемент кампании по давлению на Вучича, считает директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

— Видно, что это провокация, направленная против Вучича. Запад решил его дожимать: с одной стороны, протесты оппозиции в Белграде, с другой — ситуация в Косово . Запад, видимо, решил послать ему сигнал, что для него он персона нон грата и что Запад будет создавать ему большие проблемы, — говорит эксперт.

И такой подход может привести к тому, что конфликт дойдет до горячей фазы.

— Сейчас, по моим ощущениям, Запад принял решение если не пытаться снести Вучича, то по крайней мере очень жестко себя с ним вести, — уверен Олег Бондаренко.

Нынешняя позиция, которую занимает Александр Вучич, действительно не устраивает Брюссель, поскольку Белград отказывается следовать общеевропейскому курсу . Это касается и внутренних аспектов сербской политики, и внешних — уже на протяжении более года Вучич выдерживает давление со стороны Брюсселя в плане отказа солидаризироваться с позицией Запада по украинскому кризису и антироссийским санкциям.

При этом, считает Олег Бондаренко, если Вучич пойдет на уступки Брюсселю, он фактически подпишет себе смертный приговор, поскольку сербское население очень критично смотрит на европейскую политику — они понимают, что никто в Европе их не ждет, они не хотят вводить санкции против России и не готовы признать Косово — всё это болевые точки для Запада.

Солдаты KFOR США стоят на страже перед зданием муниципалитета, в то время как этнические сербы собираются в знак протеста в городе Лепосавич, Косово, 29 мая 2023 года Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj