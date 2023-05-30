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Минобороны Италии сообщило о 14 раненых военных из сил НАТО в Косово

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Фото: REUTERS/Laura Hasani
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В ходе столкновений с протестующими сербами в Косово пострадали 14 граждан Италии из числа военных KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово - Ред.). Об этом в понедельник, 29 мая, сообщило издание ANSA со ссылкой на итальянское министерство обороны.

«14 человек были ранены во время акций протеста против назначения мэрами косовских албанцев в городах Северная Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич», — говорится в издании.

Глава минобороны Италии Джорджия Мелони выразила сочувствие всем пострадавшим итальянским солдатам, а также осудила нападение на миссию KFOR.

«Происходящее абсолютно неприемлемо и безответственно. Мы не потерпим дальнейших атак на KFOR. Крайне важно избежать дальнейших односторонних действий косовских властей и чтобы все заинтересованные стороны немедленно сделали шаг назад, способствуя ослаблению напряженности», — написала она в своем Twitter-аккаунте.

Также сообщается о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии.

Силы столкновения: что происходит в Косово
В результате атаки миротворцев НАТО на местных жителей пострадали десятки людей

29 мая примерно в 17:00 (18:00 мск) представители KFOR атаковали сербов в Косово. В населенном пункте Звечан были слышны стрельба и звуки ударных бомб. Также был использован слезоточивый газ.

Свыше 50 человек среди мирного населения получили травмы. Сербы обратились в больницы с травмами от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль «миротворцев» международных сил под руководством НАТО и косовской полиции.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Сербский президент Александр Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он уверен, что «всё это организовано [премьером Косово] Альбином Курти». Он отметил, что обострение ситуации в Косово и Метохия может дойти до серьезного конфликта.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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