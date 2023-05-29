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Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии и НАТО

Вучич после обострения ситуации в Косово заявил, что цель Приштины — столкнуть Сербию и НАТО
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Фото: REUTERS/Laura Hasani
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Президент Сербии Александр Вучич после обострения ситуации в Косово сказал 29 мая, что целью Приштины является столкновение Сербии с НАТО.

«Всё это организовано [премьером Косово] Альбином Курти с его большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он, единственный виновный в происходящем, умывает руки, как Пилат, и говорит, что это с ним никак не связано», — высказался Вучич, обращаясь к гражданам.

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29 мая примерно в 17:00 (18:00 мск) представители KFOR (международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово) атаковали сербов в Косово. В населенном пункте Звечан были слышны стрельба и звуки ударных бомб. Кроме того, был использован слезоточивый газ.

Более 50 человек получили травмы. Сербы обратились в больницы с травмами от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль «миротворцев» международных сил под руководством НАТО и косовской полиции.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Посольство РФ в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, которые направлены на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах. Российское диппредставительство призвало Приштину закончить беспорядки, так как некоторые люди среди мирного населения уже пострадали.

Вучич 28 мая сказал, что обострение ситуации в сербском автономном крае Косово и Метохия может дойти до серьезного конфликта.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Приштина не должна предпринимать односторонних шагов, которые нацелены на дестабилизацию ситуации с Белградом. Он призвал действовать под эгидой Евросоюза (ЕС).

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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