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Международные силы безопасности НАТО атаковали сербов в Косово

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Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
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Представители Международных сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косово. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила газета «Вечерне новости».

По данным корреспондента издания, в населенном пункте Звечан слышны стрельба и звуки ударных бомб. Кроме того, был использован слезоточивый газ. Атака была проведена KFOR (международными силами под руководством НАТО, отвечающими за обеспечение стабильности в Косово).

Газета уточнила, что вице-президент «Сербского списка» Игорь Симич за несколько минут до этого призвал собравшихся перед зданием муниципалитета граждан, которых насчитывалось более 1 тыс., сесть на землю с поднятыми руками.

Позже «Вечерне новости» добавили, что в результате столкновения были ранены два человека.

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Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о назревании большого взрыва в центре Европы из-за ситуации с Косово. Он отметил, что события носят геополитический характер и требуют геополитического решения, которое обеспечивало бы равную, неделимую безопасность для всех государств Европы. По словам Лаврова, такая безопасность означала бы, что никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Посольство России в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, направленные на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах. Российское диппредставительство призвало Приштину к прекращению беспорядков, поскольку уже есть пострадавшие среди гражданских.

Президент Сербии Александр Вучич 28 мая выразил опасение, что обострение ситуации в сербском автономном крае Косово и Метохия может дойти до серьезного конфликта.

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