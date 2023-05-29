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Лавров заявил о назревании большого взрыва в центре Европы из-за ситуации с Косово
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Лавров заявил о назревании большого взрыва в центре Европы из-за ситуации с Косово

Лавров о ситуации между Сербией и Косово: зреет большой взрыв в центре Европы
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Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
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В центре Европы зреет большой взрыв, складывается тревожная ситуация. Об этом 29 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о ситуации между Сербией и Косово.

«Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинского заключительного акта и документов ОБСЕ. Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение», — подчеркнул Лавров.

По его словам, это доказывает, что события, которые происходят сегодня в мире, носят геополитический характер и требуют геополитического решения, которое обеспечивало бы равную неделимую безопасность для всех государств Европы. Лавров считает, что такая безопасность означала бы, что никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара.

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Президент Сербии Александр Вучич 28 мая выразил опасение, что обострение ситуации в сербском автономном крае Косово и Метохия может дойти до серьезного конфликта.

В этот же день министр обороны Сербии Милош Вучевич также заявил, что беспорядки в Косово могут обостриться до степени вооруженного конфликта.

Накануне он сказал, что подразделения армии Сербии развертываются у административной границы с Косово.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в напряженной ситуации между Сербией и Косово США и Евросоюз (ЕС) только усугубляют конфронтацию, а не способствуют перемирию.

Посольство России в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, направленные на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах. Российское диппредставительство призвало Приштину к прекращению беспорядков, поскольку уже есть пострадавшие среди гражданских.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против людей применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Пострадали как минимум 10 человек.

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