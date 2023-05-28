Генсек НАТО призвал Косово не развязывать конфликт и действовать под эгидой ЕС
Приштина не должна предпринимать односторонних шагов, направленных на дестабилизацию ситуации с Белградом. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем Twitter 28 мая.
«Приштина и Белград должны сейчас участвовать в диалоге под руководством ЕС, поскольку это единственный путь к миру и нормализации», — прокомментировал ситуацию глава альянса по итогам переговоров с главой евродипломатии Жозепом Боррелем.
Вместе с тем он отметил, что НАТО KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) продолжат обеспечивать безопасную и надежную среду в этом регионе.
Ранее в этот день министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что в Белграде опасаются, что беспорядки в Косово могут обостриться до степени вооруженного конфликта. По его словам, напряженность максимальна, индикатор находится в красной зоне напряженности, прежде всего среди сербов, которым непосредственно угрожают террористические акты режима косовского премьера Альбина Курти.
Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались потасовки.
В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в напряженной ситуации между Сербией и Косово США и Евросоюз (ЕС) только усугубляют конфронтацию, а не способствуют перемирию.
Посольство России в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, направленные на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах. Российское диппредставительство призвало Приштину к прекращению беспорядков, поскольку уже есть пострадавшие среди гражданских.