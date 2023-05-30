Летнее обострение: возможен ли компромисс между Белградом и Приштиной

Президент Сербии Александр Вучич 30 мая встретился с послами Великобритании, США, Германии, Италии, Франции — так называемой «Квинтой» — и раскритиковал международное сообщество за отношение к односторонним действия Приштины , которые привели к столкновению на севере Косово и Метохии между силами косовской полиции и сербами. Провел Вучич встречи и с послами Китая и России , что, как сказал «Известиям» сербский депутат Милош Банджур, можно расценивать как символический шаг, показывающий, что у Белграда есть серьезные сторонники . Тем не менее ситуация далека от урегулирования, и стороны пока не проявляют склонности к компромиссу. Куда может завести обострение — в материале «Известий» .

«У нас тоже есть союзники»

Ситуация в северной части Косово, где с 26 мая длится противостояние между сербским большинством и косовской полицией, которая действует при поддержке Сил НАТО для Косово (KFOR), остается напряженной. Акции протеста сербского населения обернулись столкновениями с KFOR 29 мая .

Белград сообщил, что во время потасовок 52 серба обратились за медицинской помощью в Косовска-Митровице, Североатлантический альянс отчитался о 40 раненых бойцах — пострадали военнослужащие Италии и Венгрии, которые входят в состав миротворческой миссии, также о незначительных травмах у двух своих военных сообщала Молдавия.

Столкновение сил НАТО с местными протестующими у входа в здание муниципалитета в Косово, 29 мая 2023 года Фото: REUTERS/Laura Hasani

Утром 30 мая президент Сербии Александр Вучич встретился с послами стран «Квинты» (Великобритания, Германия, Италия, США и Франция) и выразил недовольство тем, как международное сообщество относится к односторонним действиям Приштины , которые привели к насилию над сербами.

«Президент напомнил, что своевременно и настойчиво предупреждал о таком развитии ситуации, а также о последствиях, к которым приводит безнаказанное поведение Приштины. <…> [Косово] не только не выполняет свои обязательства, но и регулярно совершает односторонние насильственные действия против сербской общины в Косово и Метохии с многочисленными и частыми инцидентами, приводящими к травмам, избиениям, жестокому обращению и открытой дискриминации сербов », — говорится в распространенном заявлении по итогам встречи.

После этого Вучич переговорил с послами России и Китая в Сербии . Эти встречи носили закрытый характер, однако известно, что Вучич, общаясь с российским дипломатом, выразил « слова благодарности за принципиальную позицию и поддержку Российской Федерации в вопросе суверенитета и территориальной целостности Сербии ».

В Сербии встречу с послами двух стран воспринимают как сигнал странам Запада о том, что у Белграда есть поддержка крупных политических игроков на мировой арене, сказал «Известиям» депутат от правящей Сербской прогрессивной партии Милош Банджур.

Президент Сербии Александар Вучич (в центре) и посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко (второй справа) во время встречи в Белграде, 30 мая 2023 года Фото: ТАСС/Александр Дзюба

— Встречи с послами России и Китая сами по себе имеют значение, потому что коллективный Запад должен знать, что у нас есть и сторона, на которую мы полагаемся, и что не только он должен решать нашу судьбу, что у нас тоже есть союзники, которые некоторым образом в этой обстановке и в будущем периоде могут нам помогать , — заметил он.

Перспектива достижения каких бы то ни было договоренностей между Косово и Сербией пока что не просматривается. Появившаяся накануне информация о якобы достигнутом соглашении, что косовская полиция покинет муниципалитет Звечан в течение 30 мая, было опровергнуто МВД непризнанного Косово.

Милош Банджур сообщил, что единственная договоренность, которую можно назвать достигнутой, сводится к тому, что косовские мэры в сербских муниципалитетах следующие несколько дней не будут находиться внутри зданий администраций и станут работать дистанционно.

«Цель — вытеснить сербов»

Ситуация в Сербии накалилась 26 мая , хотя эксперты не считают, что это стало неожиданностью — в том числе для самих сербов. 23 апреля в четырех муниципалитетах на севере Косово — Звечане, Зубин-Потоке, Лепосавиче и Северна-Митровице — прошли муниципальные выборы .

Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Представители «Сербского списка» (главная политическая сила сербской общины в Косово) бойкотировали избирательную кампанию, поскольку Приштина не выполнила обязательств согласно достигнутым договоренностям по урегулированию . Местные сербы не стали принимать участия в выборах, в итоге правом голоса воспользовались только 3,47% — это 1566 албанцев и 13 сербов из 45 095 зарегистрированных в регионе избирателей.

25 мая все четыре избранных мэра приняли присягу, а «Сербский список» пообещал с 1 июня «защищать себя от репрессии косовских властей всеми средствами».

Активных столкновений противоборствующих сторон 30 мая, как это произошло 29 мая, не было , однако силы KFOR продолжают находиться в муниципалитетах, так же как и косовская полиция пока остается на своих местах.

— Это еще одна провокация Приштины , — сказал «Известиям» Милош Банджур. — [Премьер-министр Косово Альбин] Курти может это делать, потому что за спиной имеет коллективный Запад. Он не выполнил ничего, о чем договорился с Сербией с 2013 года и до сих пор. <…> У Европы двойные стандарты. Нам кажется, что в Приштине [такая политика] работает, потому что у них есть секретная поддержка. Западные политики официально говорят нам одно, а на самом деле они с Приштиной работают, чтобы, пока на Украине развивается конфликт, Косово добилось полной независимости.

Ситуация в Косово, 30 мая 2023 года Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Цель у Косово может существенно отличаться от простого урегулирования через достигнутые соглашения, считает программный директор РСМД Милан Лазович.

— Мы далеко не первый раз наблюдаем подобные попытки силовых структур Косово, и все они направлены на одно — на вытеснение сербов из края . Косовская сторона не хочет выполнять соглашения, которые она уже неоднократно обязалась исполнить, а именно — создание сообщества сербских муниципалитетов (предоставление частичной автономии сербских общин в Косово, их создание предусмотрено Брюссельскими соглашениями 2013 года. — «Известия»). Теперь же Косово пытается решить этот вопрос силовым путем, — сказал эксперт в разговоре с «Известиями».

Вместе с тем он не считает, что ситуация может дойти до крайней степени эскалации или до столкновения военных , поскольку «власти Сербии пока еще не готовы сделать решающий шаг». В первую очередь, Белград может опасаться реакции Запада, которая в последние годы довольно предсказуема — за обострением, если оно произойдет, последуют санкции.

«Сербы настроены очень серьезно»

При этом, если вооруженные столкновения и произойдут, то в настоящий момент Белграду выгодно, чтобы ситуация пошла по такому сценарию как можно позже , считает профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Солдаты KFOR США стоят на страже перед зданием муниципалитета, в то время как сербы собираются в знак протеста в Косово, 29 мая 2023 года Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

— В пользу того, что ситуация вряд ли будет развиваться в сторону серьезной эскалации, говорит тот факт, что на данный момент принято решение о направлении дополнительного контингента KFOR , который и так в последний год был увеличен, в том числе усилено и его снабжение. При этом очевидно, что насилие над сербами и столкновение на межчеловеческом уровне будет только усиливаться. Все это происходило в последние три года довольно интенсивно, а с началом российской СВО на Украине приняло регулярный характер, — говорит эксперт.

Политика стран Запада при этом сводится к тому, чтобы давить на Белград с целью признания независимости Косово , что для Сербии неприемлемо — об этом Вучич заявляет последовательно и регулярно.

Тем не менее инструменты для давления у Вашингтона и Брюсселя есть, Запад пытается создать тупиковую ситуацию для сербского президента как на внутриполитической арене, так и на переговорах с Приштиной.

При этом нельзя говорить и о том, что фигура Вучича действительно не удобна для Запада. « Их, скорее, не устраивает то, что он слишком долго тянет время в отношении косовского вопроса », — сказала Энтина в разговоре с «Известиями».

Президент Сербии Александр Вучич Фотo: TASS/EPA/ANDREJ CUKIC

— Тут вариантов по Вучичу два . Если он действительно развернется в сторону России, в чем его постоянно обвиняют на Западе и признаков чего пока никаких нет, то Запад постарается довольно быстро найти ему замену из числа широкой центристской коалиции в Сербии. Если же Вучич такого резкого крена в российскую сторону в своей политике не даст, его будут дожимать и доводить до нужных решений теми методами, которые применяются сейчас, — подчеркнула эксперт.

В Сербии же ожидают, что ситуация может быть исчерпана уже «через день-два» . «Все спокойно, потому что вчера KFOR, Приштина и коллективный Запад увидел своими глазами, что сербы [настроены] очень серьезно», — считает Милош Банджур.

Как бы то ни было, НАТО не собирается отступать со своих позиций в Косово — вечером 30 мая генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о дополнительных 700 военных, которые уже отправились в Косово. Кроме того, был повышен уровень готовности еще одного батальона, чтобы он мог быть отправлен в северные муниципалитеты в случае необходимости.