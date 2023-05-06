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Прилепину проводят операцию в нижегородской больнице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Писателя Захара Прилепина оперируют в одной из нижегородских больниц. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил источник «Известий».

При этом транспортировка писателя в больницу Москвы, о которой говорилось ранее, по решению нижегородских врачей отложена.

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Ранее в этот день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб водитель, а находившийся в автомобиле Прилепин получил ранения, других пострадавших нет.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», а в Нижегородской области введен план «Перехват».

По информации правоохранителей, к теракту могла быть причастна диверсионная группа. Один из возможных злоумышленников задержан силами трех участковых, сейчас его допрашивает полиция. Организован поиск соучастников преступления.

Предварительно, самодельное взрывное устройство было заложено в днище машины. Правоохранители предполагают, что оно находилось на радиоуправлении. При этом версии о неисправности автомобиля также будут проверяться.

Жена Прилепина Мария заявила, что им в течение многих лет приходили угрозы. Но конкретно перед взрывом их не было.

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