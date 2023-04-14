МИД РФ назвал умышленным нагнетанием враждебности высылку Норвегией дипломатов

Объявление Норвегией persona non grata 15 сотрудников российского посольства является умышленным нагнетанием враждебности. Об этом 14 апреля говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По ее словам, никаких претензий дипломатам предъявлено не было, однако норвежские средства массовой информации в последнее время развернули очередную лживую кампанию по якобы разоблачением российских «шпионов».

«Не подлежит сомнению, что медийные вбросы с подачи центральных властей и спецслужб и под воздействием извне являлись заранее спланированной акцией с целью обоснования дополнительного обострения отношений с Россией, которые и без того находятся в низшей точке», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что контактам двух государств высылкой российских дипломатов нанесен серьезный удар. Норвегия продолжает подтверждать статус враждебного России государства.

«Эти действия не останутся без реакции с нашей стороны, реализуем жесткий ответ», — заключила представитель МИДа.

Норвегия 13 апреля объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства. В Осло заявили, что сотрудники посольства якобы собирали разведданные под дипломатическим прикрытием, им предписано покинуть страну в ближайшее время.

В тот же день Москва заявила, что подготовит ответ на враждебные действия норвежской стороны. Посольство России в Норвегии назвало высылку сотрудников крайне недружественным шагом со стороны Осло.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.