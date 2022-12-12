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Сербские школы на севере Косово закрыли из-за обострения ситуации

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Школы на севере Косова, которые функционируют в сербской системе образования, будут закрыты в понедельник, 12 декабря, из-за обострения ситуации. Об этом 11 декабря сообщил портал Kosovo online.

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При этом отмечается, что на данный момент неизвестно, на какой срок учебные заведения останутся закрытыми.

Между тем 12 декабря в Сети появилось видеозапись, на которой видно, как колонна военной техники из Сербии движется в направлении косовских территорий. В настоящий момент неизвестно, куда именно направляются машины, поскольку официальной информации от властей страны на этот счет не поступало.

Ранее, 11 декабря, бывший госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович заявил, что ситуация в самопровозглашенном Косово приближается к точке невозврата. По его словам, причиной сложившейся ситуации стали намерения премьер-министра Косово Альбина Курти уничтожить местных сербов с помощью военизированной полиции.

Президент Сербии Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово. Также он обратился к жителям Косово и Метохии с призывом не допускать эскалации в регионе.

По словам Вучича, 11 декабря стало самым тяжелым днем за его карьеру. Он добавил, что для него и членов Совбеза очень важно, чтобы конфликт между сербами и албанцами разрешился мирно и спокойно.

Президент Сербии обвинил премьер-министра Косово в попытке «решить сербскую проблему на севере Косово и Метохии». Курти потребовал убрать заградительные сооружения на дорогах Косово. В противном случае он обещал задействовать полицейские структуры. Премьер обратился не только к сербам, установившим баррикады, но и к натовскому контингенту KFOR.

Накануне на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады после задержания местными властями бывшего полицейского самопровозглашенной республики Деяна Пантича по подозрению в «терроризме».

Позже в регионе были зафиксированы три перестрелки. По данным полиции Косово, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и открыли огонь по правоохранителям в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

До этого, 10 декабря, Александр Вучич сообщил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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