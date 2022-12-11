Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем за свою карьеру
Воскресенье 11 декабря стало самым трудным днем для президента Сербии Александра Вучича на посту президента Сербии. Об этом он заявил по итогам заседания Совета национальной безопасности в интервью Радио и телевидения Сербии.
«Сегодня, безусловно, самый тяжелый день для меня с тех пор, как я был президентом республики или премьер-министром Сербии, возможно, самая тяжелая ночь впереди меня», ― отметил Вучич.
Сербский лидер добавил, что для него и членов Совбеза очень важно, чтобы конфликт между сербами и албанцами разрешился мирно и спокойно. Он призвал сербов на севере Косово и Метохии сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
Ранее в этот день Александр Вучич созвал председателей Совбеза в связи с угрозами премьер-министра Косово Альбина Курти атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики.
Отмечается, что в воскресенье Курти потребовал до конца дня убрать заградительные сооружения на дорогах Косово. В противном случае, по его словам, будут задействованы полицейские структуры. Премьер обратился не только к сербам, установившим баррикады, но и к натовскому континенту KFOR.
Тогда же стало известно, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.
10 декабря на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича по подозрению в «терроризме».
Позже, ночью, в регионе были зафиксированы три перестрелки. По данным косовской полиции, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в правоохранителей, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».
Между тем 10 декабря Александр Вучич сообщил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.
31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.
В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.