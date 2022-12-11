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Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем за свою карьеру

Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем для него на посту президента Сербии
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Фото: TASS/ANDREJ CUKIC
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Воскресенье 11 декабря стало самым трудным днем для президента Сербии Александра Вучича на посту президента Сербии. Об этом он заявил по итогам заседания Совета национальной безопасности в интервью Радио и телевидения Сербии.

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«Сегодня, безусловно, самый тяжелый день для меня с тех пор, как я был президентом республики или премьер-министром Сербии, возможно, самая тяжелая ночь впереди меня», ― отметил Вучич.

Сербский лидер добавил, что для него и членов Совбеза очень важно, чтобы конфликт между сербами и албанцами разрешился мирно и спокойно. Он призвал сербов на севере Косово и Метохии сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Ранее в этот день Александр Вучич созвал председателей Совбеза в связи с угрозами премьер-министра Косово Альбина Курти атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики.

Отмечается, что в воскресенье Курти потребовал до конца дня убрать заградительные сооружения на дорогах Косово. В противном случае, по его словам, будут задействованы полицейские структуры. Премьер обратился не только к сербам, установившим баррикады, но и к натовскому континенту KFOR.

Тогда же стало известно, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

10 декабря на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича по подозрению в «терроризме».

Позже, ночью, в регионе были зафиксированы три перестрелки. По данным косовской полиции, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в правоохранителей, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

Между тем 10 декабря Александр Вучич сообщил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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