Появились кадры продвижения сербской бронетехники в сторону Косово

Колонна военной техники из Сербии движется в направлении косовских территорий. Это следует из видеозаписи, опубликованной в ночь на понедельник, 12 декабря.

На представленных кадрах видно, как несколько единиц бронетранспорта едут по автодороге, предположительно, к линии разграничения сторон конфликта в Косово. В настоящий момент неизвестно, куда именно направляются машины, поскольку официальной информации от властей Сербии на этот счет не поступало.

Накануне вечером сербский лидер Александр Вучич созвал совещание Совета национальной безопасности в связи с действиями премьер-министра Косово Альбина Курти, который угрожал атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики.

Президент обвинил Курти в попытке «решить сербскую проблему на севере Косово и Метохии». Также Вучич обратил внимание на отсутствие реакции со стороны международного сообщества.

Ранее в этот день Курти потребовал убрать заградительные сооружения на дорогах Косово. В противном случае он обещал задействовать полицейские структуры. Премьер обратился не только к сербам, установившим баррикады, но и к натовскому контингенту KFOR.

10 декабря на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады после задержания местными властями бывшего полицейского самопровозглашенной республики Деяна Пантича по подозрению в «терроризме».

Позже в регионе были зафиксированы три перестрелки. По данным полиции Косово, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и открыли огонь по правоохранителям в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

Между тем 10 декабря Александр Вучич сообщил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.