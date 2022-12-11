В Сербии заявили о приближении к точке невозврата в Косово

Ситуация в самопровозглашенном Косово приближается к точке невозврата. Об этом 11 декабря заявил бывший госсекретарь МИД Сербии Неманья Старович.

«Мы приближаемся к точке невозврата сегодня вечером в Косово», — написал Старович в своем Twitter.

Он считает, что причиной сложившейся ситуации стали намерения премьер-министра Косово Альбина Курти уничтожить местных сербов с помощью военизированной полиции. По его словам, к этому привели односторонние действия Курти за последние 18 месяцев.

Старович отметил, что умышленную «слепоту Запада» можно приравнять к соучастию.

Ранее в этот день президент Сербии Александр Вучич обратился к жителям Косово и Метохии с призывом не допускать эскалации в регионе. Также он созвал председателей Совбеза в связи с угрозами премьер-министра атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики.

Накануне Курти потребовал до конца дня убрать заградительные сооружения на дорогах Косово. В противном случае, по его словам, будут задействованы полицейские структуры. Премьер обратился не только к сербам, установившим баррикады, но и к натовскому континенту KFOR.

Тогда же стало известно, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

До этого, 10 декабря, на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича по подозрению в «терроризме».

Позднее в регионе были зафиксированы три перестрелки. По данным косовской полиции, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в правоохранителей, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

Между тем 9 декабря Александр Вучич сообщил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.