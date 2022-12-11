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Вучич призвал жителей Косово и Метохии сохранить мир в регионе

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Фото: пресс-служба президента Сербии
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Президент Сербии Александр Вучич обратился к жителям Косово и Метохии с призывом не допускать эскалации в регионе. С таким заявлением он выступил на экстренном заседании Совета национальной безопасности в воскресенье, 11 декабря.

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«Сегодня на заседании мы обсудили, что нам предстоит сделать. Для нас важно призвать к сохранению мира и успокоению ситуации как албанцев, так и сербов», — подчеркнул глава государства.

Ранее в этот день сообщалось о том, что Вучич созвал председателей Совбеза в связи с угрозами премьер-министра Косово Альбина Курти атаковать сербов на баррикадах в северной части самопровозглашенной республики.

Отмечается, что в воскресенье Курти потребовал до конца дня убрать заградительные сооружения на дорогах Косово. В противном случае, по его словам, будут задействованы полицейские структуры. Премьер обратился не только к сербам, установившим баррикады, но и к натовскому континенту KFOR.

Тогда же стало известно, что бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба.

10 декабря на севере Косово и Метохии сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича по подозрению в «терроризме».

Позже, ночью, в регионе были зафиксированы три перестрелки. По данным косовской полиции, члены преступных группировок блокировали несколько трасс и стреляли в правоохранителей, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк».

Между тем в субботу Александр Вучич сообщил, что Сербия направит запрос на размещение государственных силовых структур в Косово по п. 4 резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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