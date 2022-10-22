Перебои в работе интернета начались на Украине

Перебои с подключением к интернету наблюдаются в субботу на юге Украины. Об этом 22 октября сообщает организация NetBlocks.

«Подтверждено: данные сети в реальном времени показывают перебои с интернетом на юге Украины», — говорится в сообщении организации в Twitter.

В субботу сообщалось о взрывах в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, а также в Луцке (Волынская область).

После этого компания «Укрэнерго» сообщила, что временно ограничивает поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за роста потребления. Позднее местные власти заявили об отключениях света в ряде регионов и призвали жителей запастись водой.

Позднее в этот день компания «Укрэнерго» заявила, что повреждения от ударов по энергетической инфраструктуре Украины сопоставимы или даже масштабнее предыдущих. В компании уточнили, что отключения энергоснабжения введены в ряде областей страны.

В свою очередь, политолог и журналист Юрий Светов поделился с «Известиями» мнением о том, что, если Киев не изменит поведение, удары по критической инфраструктуре Украины продолжатся, что приведет к ее полному уничтожению.

Кроме того, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что крупная промышленность на Украине остановится, так как ей необходимо много энергии, которой больше нет.

С 10 октября по объектам инфраструктуры Украины наносятся массированные удары. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

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