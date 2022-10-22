В Киевской области произошел взрыв

Издание «Страна» утром 22 октября сообщило о взрыве в Киевской области. В Сети публикуют видео поднимающегося дыма.

Незадолго до этого глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба также сообщил о работе системы ПВО в регионе.

Кроме того, СМИ сообщают о звуках взрывов в Хмельницкой и Кировоградской областях, в городе Луцке (Волынская область). Также взрывы прогремели в Одесской и Черниговской областях и в Днепропетровске.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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