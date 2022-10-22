«Укрэнерго» оценило масштаб повреждения инфраструктуры после взрывов

Повреждения от ударов по энергетической инфраструктуре Украины сопоставимы или даже масштабнее предыдущих обстрелов. Об этом в субботу, 22 октября, заявили в «Укрэнерго».

«Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10–12 октября», — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

В компании уточнили, что отключения энергоснабжения уже введены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

В субботу сообщалось о взрывах в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, а также в Луцке (Волынская область) и Днепропетровске. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил серию атак по объектам инфраструктуры страны. СМИ и местные власти информировали о поражении объектов энергетической инфраструктуры.

После этого компания «Укрэнерго» сообщила, что временно ограничивает поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за роста потребления. Позднее местные власти заявили об отключениях света в ряде регионов и призвали жителей запастись водой.

Кроме того, «Укрзализныця» заявила, что некоторые участки железнодорожной сети обесточены. Поезда будут следовать под резервными тепловозами, четыре рейса следуют с задержкой на полчаса.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

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