Политологи объяснили последствия ударов по инфраструктуре Украины

Если Киев не изменит поведение, удары по критической инфраструктуре Украины продолжатся, что приведет к ее полному уничтожению. Об этом в беседе с «Известиями» 22 октября заявил политолог и журналист Юрий Светов.

«Смысл ударов предупреждающий — ребята, либо одумайтесь, прекратите обстреливать мирное население новых территорий РФ, либо это (нанесение ударов по инфраструктуре Украины. — Ред.) будет продолжено», — сказал он.

Политолог отметил, что поначалу ущерб был невелик, и Украина оперативно восстанавливала инфраструктуру. Однако удары продолжились, и урон от них начал накапливаться. Он указал, что Украина не производит необходимое оборудование и пользуется советскими запасами, которые заканчиваются.

«Плюс масштабы нарастают, восстанавливаться не успевают, поэтому будьте готовы к тому, что, если ваше поведение не изменится <…> это будет продолжаться, и инфраструктура критическая будет уничтожена», — добавил он.

Светов подчеркнул, что у Киева теперь нет возможности продавать ресурсы. По его мнению, Украину интересует Запорожская АЭС не только в качестве средства шантажа, но и для того, чтобы восстановить снабжение и зарабатывать со станции деньги.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что крупная промышленность на Украине остановится, та как ей необходимо много энергии, которой больше нет.

«В условиях ликвидации энергетической инфраструктуры много энергии просто не будет. Даже если ТЭЦ будет работать, важно, чтобы ей было, куда электроэнергию передавать, а с этим возникнут большие сложности. Поэтому для экономики, особенно, для промышленности, это большой удар», — пояснил он.

По словам Журавлева, сначала это нанесет удар по бизнесу, а затем по жизни людей: начнут закрываться заводы, граждане останутся без работы, а в домах отключат свет.

«Что касается высшего руководства Украины, ему глубоко плевать, что делается с обычными людьми. И они демонстрировали это многократно и до начала специальной военной операции», — заявил политолог.

Ранее в этот день компания «Укрэнерго» заявила, что повреждения от ударов по энергетической инфраструктуре Украины сопоставимы или даже масштабнее предыдущих. В компании уточнили, что отключения энергоснабжения уже введены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

В субботу сообщалось о взрывах в Киевской, Кировоградской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, а также в Луцке (Волынская область).

После этого компания «Укрэнерго» сообщила, что временно ограничивает поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за роста потребления. Позднее местные власти заявили об отключениях света в ряде регионов и призвали жителей запастись водой.

Кроме того, «Укрзализныця» заявила, что некоторые участки железнодорожной сети обесточены. Поезда будут следовать под резервными тепловозами, четыре рейса следуют с задержкой на полчаса.

С 10 октября по объектам инфраструктуры Украины наносятся массированные удары. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

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