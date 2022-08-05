В РАН оценили перспективы улучшения отношений России и Болгарии

Нынешнее правительство Болгарии в отличие от предыдущего ищет способы наладить общий язык с Москвой, не слишком ее раздражая, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат исторических наук Павел Кандель. Об этом он заявил в пятницу, 5 августа, в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, на сегодняшний день в российско-болгарских отношениях наметились некоторые признаки разрядки. Болгария, как отметил Кандель, едва выйдя из политического кризиса 2021 года, когда она трижды проводила внеочередные парламентские выборы, снова в нем оказалась. Коалиционное правительство экс-премьер-министра страны Кирила Петкова было отправлено в отставку, и после трех попыток сформировать кабмин ни одна политическая сила с этой задачей не справилась, считает эксперт.

«Сейчас действует служебное правительство во главе с Гылыбом Доневым, которое подведет страну к выборам. Однако прежде кабмину надо всерьез заняться социально-экономическим кризисом, в котором оказалась Болгария из-за действий предыдущего правительства — в частности, из-за отказа закупать российский газ. Есть признаки того, что новое руководство хотело бы по этому вопросу с Москвой договориться <...> Внешняя политика не будет приоритетом нынешнего кабмина, но в отличие от предыдущего он ищет способы наладить с Москвой общий язык, не слишком ее раздражая», — отметил Кандель.

При этом историк добавил, что ситуация, которая наступит после октябрьских внеочередных выборов, пока неясна. Болгария должна будет формировать новое правительство — кто войдет в его состав и как оно будет выстраивать отношения с Москвой, сейчас предсказать невозможно, отметил эксперт.

Ранее в этот день МИД России пригласил посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина, чтобы объявить ему о высылке 14 сотрудников дипломатического ведомства. Данная мера, как подчеркнули в МИДе, стала ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить persona nоn grata 70 сотрудников российских загранучреждений, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также временно закрыть генеральное консульство в Русе. В министерстве заявили, что ответственность за последствия данных контрпродуктивных шагов лежит целиком и полностью на правительстве Болгарии, которое на тот момент возглавлял Петков.

6 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сообщал, что ведомство по-прежнему прорабатывает ответные меры на высылку Болгарией российских дипломатов.

О том, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал российского посольства, стало известно 28 июня. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы. 4 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ответит взаимностью, и подчеркнул, что в настоящее время посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что дипломаты были высланы без оснований и попыток обосновать эти действия. Кроме того, комментируя поддержку Софии Европейской внешнеполитической службой, она отметила, что для чиновников Евросоюза важно любой ценой демонстрировать солидарность против России. По ее мнению, такая поддержка ЕС возлагает на всё объединение ответственность за последствия.

Как сообщил «Известиям» 6 июля источник в российских дипломатических кругах, Москва не видит иного выхода, кроме как закрыть в Болгарии свое диппредставительство. Он рассказал, что России «технически не оставили выхода для дальнейшего функционирования». Источник добавил, что из посольства «убрали 70 невзаимозаменяемых сотрудников», таким образом, в диппредставительстве остается пара десятков человек.

Россия за последние месяцы столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва и др.