Реклама
Прямой эфир
Мир
Опубликовано совместное заявление Путина и Эрдогана после переговоров в Сочи
Экономика
Совет Евросоюза окончательно утвердил план снижения потребления газа на 15%
Мир
Россия запретит въезд 62 гражданам Канады в качестве ответной меры
Мир
Три судна с кукурузой вышли из Одессы и Черноморска
Мир
Белый дом осудил санкции Китая против Пелоси
Мир
Сирены воздушной тревоги сработали в центре и на юге Израиля
Происшествия
Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии
Мир
Байден выразил надежду на обмен Грайнер
Общество
В туротрасли прокомментировали приостановку Латвией выдачи виз россиянам
Мир
В армию Израиля призовут до 25 тыс. резервистов
Мир
Болгария приостановила выдачу виз россиянам
Политика
Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате поставок газа в рублях
Сюжет:

Россия вышлет 14 сотрудников посольства Болгарии

Посол Болгарии вызван в МИД РФ, ему объявлено о высылке 14 дипломатов
0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД России 5 августа пригласил посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина, чтобы объявить ему о высылке 14 сотрудников дипломатического ведомства.

Выбор Софии: как Москва ответит на высылку своих дипломатов из Болгарии
И чем это закончится для работников дипмиссии балканской страны в России

Как указано в сообщении МИДа, данная мера стала ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить persona nоn grata 70 сотрудников российских загранучреждений, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также временно закрыть Генеральное консульство в Русе.

В министерстве заявили, что ответственность за последствия данных контрпродуктивных шагов лежит целиком и полностью на правительстве Болгарии, которое на тот момент возглавлял Кирил Петков.

«Убеждены, что недружественные шаги в отношении России не имеют ничего общего с национальными интересами Болгарии и ее народа», — добавили в ведомстве.

6 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сообщал, что ведомство по-прежнему прорабатывает ответные меры на высылку Болгарией российских дипломатов.

О том, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал российского посольства, стало известно 28 июня. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы. 4 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ответит взаимностью и подчеркнул, что в настоящее время посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что дипломаты были высланы без оснований и попыток обосновать эти действия. Кроме того, комментируя поддержку Софии Европейской внешнеполитической службой, она отметила, что для чиновников Евросоюза важно любой ценой демонстрировать солидарность против России. По ее мнению, такая поддержка ЕС возлагает на всё объединение ответственность за последствия.

Как сообщил «Известиям» 6 июля источник в российских дипломатических кругах, Москва не видит иного выхода, кроме как закрыть в Болгарии свое диппредставительство. Он рассказал, что России «технически не оставили выхода для дальнейшего функционирования». Источник добавил, что из посольства «убрали 70 невзаимозаменяемых сотрудников», таким образом, в диппредставительстве остается пара десятков человек.

Россия за последние месяцы столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва и др.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022