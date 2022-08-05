Россия вышлет 14 сотрудников посольства Болгарии

МИД России 5 августа пригласил посла Болгарии в Москве Атанаса Крыстина, чтобы объявить ему о высылке 14 сотрудников дипломатического ведомства.

Как указано в сообщении МИДа, данная мера стала ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить persona nоn grata 70 сотрудников российских загранучреждений, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также временно закрыть Генеральное консульство в Русе.

В министерстве заявили, что ответственность за последствия данных контрпродуктивных шагов лежит целиком и полностью на правительстве Болгарии, которое на тот момент возглавлял Кирил Петков.

«Убеждены, что недружественные шаги в отношении России не имеют ничего общего с национальными интересами Болгарии и ее народа», — добавили в ведомстве.

6 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сообщал, что ведомство по-прежнему прорабатывает ответные меры на высылку Болгарией российских дипломатов.

О том, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал российского посольства, стало известно 28 июня. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы. 4 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ответит взаимностью и подчеркнул, что в настоящее время посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что дипломаты были высланы без оснований и попыток обосновать эти действия. Кроме того, комментируя поддержку Софии Европейской внешнеполитической службой, она отметила, что для чиновников Евросоюза важно любой ценой демонстрировать солидарность против России. По ее мнению, такая поддержка ЕС возлагает на всё объединение ответственность за последствия.

Как сообщил «Известиям» 6 июля источник в российских дипломатических кругах, Москва не видит иного выхода, кроме как закрыть в Болгарии свое диппредставительство. Он рассказал, что России «технически не оставили выхода для дальнейшего функционирования». Источник добавил, что из посольства «убрали 70 невзаимозаменяемых сотрудников», таким образом, в диппредставительстве остается пара десятков человек.

Россия за последние месяцы столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва и др.