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Россия намерена закрыть свое посольство в Болгарии

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Фото: ТАСС/Игорь Ленкин
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После высылки из Болгарии 70 сотрудников посольства РФ Москва не видит иного выхода, кроме как закрыть там свое диппредставительство. Об этом «Известиям» рассказал источник в российских дипломатических кругах.

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«Россия закроет свое посольство [в Софии], нам технически не оставили выхода для дальнейшего функционирования. Болгария по наущению Запада прислала поименный список персон нон грата, где указаны в основном технические сотрудники: начальник службы безопасности, шифровальщик, уборщик, водители», — сказал собеседник «Известий».

Он добавил, что из посольства «убрали 70 невзаимозаменяемых сотрудников», таким образом в диппредставительстве остается пара десятков человек.

«Мы поступим зеркально. Не исключено, что дело может дойти до полного разрыва [дипотношений] », — заверил источник.

О том, что Болгария высылает 70 сотрудников посольства РФ в Софии, стало известно 28 июня. В основе этого решения — обвинения российских представителей в шпионаже.

«Наши службы определили их как людей, во многом связанных с российскими спецслужбами и действовавших вопреки интересам нашей страны... Любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно», — заявил тогда уходящий премьер-министр республики Кирил Петков.

Российское посольство, отвергнув обвинение в адрес своих сотрудников, назвало решение болгарских властей «беспрецедентным, клеветническим, абсолютно необоснованным и провокационным актом».

В своем заявлении от 30 июня оно поставило условие: если до 1 июля МИД Болгарии не отзовет две ноты с поименными списками на выезд, «российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии», что подразумевает и автоматическое закрытие болгарского диппредставительства в Москве. МИД республики свои ноты не отозвал, и 3 июля российские дипломаты Болгарию покинули.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выбор Софии: как Москва ответит на высылку своих дипломатов из Болгарии

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