МИД РФ оценил поддержку Евросоюзом высылки Болгарией дипломатов из РФ

Для чиновников Евровоюза (ЕС) важно любой ценой демонстрировать солидарность против России, поддержка ЕС Софии, выславшей 70 дипломатов из РФ, возлагает на всё объединение ответственность за последствия, в том числе с точки зрения ответа Москвы. Об этом 4 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поддержку Болгарии Европейской внешнеполитической службой.

По словам Захаровой, страны Евросоюза давно считают Россию во всем виноватой.

«Отказ есовцев от рациональности объяснить просто — Евросоюз защищает не интересы входящих в него стран, в т.ч. Болгарии, а тех, кто заинтересован в необратимом разрушении отношений ЕС с Россией», — говорится в ответе дипломата на сайте МИД РФ.

Дипломат назвала циничными отсылки в заявлении Европейской внешнеполитической службы на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года как якобы законное основание недружественной акции болгарских властей.

«Напомним, данная конвенция нацелена на налаживание дружественных отношений между государствами, а не на их разрушение в одночасье под надуманными предлогами», — отметила представитель МИДа.

Захарова добавила, что 70 дипломатов и сотрудников посольства России в Болгарии были высланы без оснований и попыток обосновать эти действия. Москве стоит подумать о взаимности, лежащей в основе дипломатических отношений.

«Политизированное решение Софии по необоснованному сокращению нашего дипперсонала в Болгарии, разумеется, не останется без реакции по двусторонней линии», — заключила Захарова.

Ранее в понедельник постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов предупредил, что Россия ответит на решение Болгарии выслать из страны 70 дипломатов. Он указал, что у Софии было время обдумать решение.

Болгария 28 июня сообщила, что высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал российского посольства, заявив, что они якобы работали на спецслужбы и использовали дипдеятельность как прикрытие.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 4 июня рассказал, что на нынешнем этапе посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии, и подчеркнул, что российская сторона ответит болгарским коллегам взаимностью.

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва и другие.

Как в апреле заявила Захарова, такие действия раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. В начале июня она рассказала, что высланных российских дипломатов переводят на более приоритетные направления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недальновидный шаг западных стран осложнит общение между государствами и приведет к ответным мерам.