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МИД РФ оценил поддержку Евросоюзом высылки Болгарией дипломатов из РФ

Захарова: поддержка Евросоюзом высылки Болгарией дипломатов из РФ возлагает на ЕС ответственность за ответ Москвы
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Для чиновников Евровоюза (ЕС) важно любой ценой демонстрировать солидарность против России, поддержка ЕС Софии, выславшей 70 дипломатов из РФ, возлагает на всё объединение ответственность за последствия, в том числе с точки зрения ответа Москвы. Об этом 4 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поддержку Болгарии Европейской внешнеполитической службой.

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По словам Захаровой, страны Евросоюза давно считают Россию во всем виноватой.

«Отказ есовцев от рациональности объяснить просто — Евросоюз защищает не интересы входящих в него стран, в т.ч. Болгарии, а тех, кто заинтересован в необратимом разрушении отношений ЕС с Россией», — говорится в ответе дипломата на сайте МИД РФ.

Дипломат назвала циничными отсылки в заявлении Европейской внешнеполитической службы на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года как якобы законное основание недружественной акции болгарских властей.

«Напомним, данная конвенция нацелена на налаживание дружественных отношений между государствами, а не на их разрушение в одночасье под надуманными предлогами», — отметила представитель МИДа.

Захарова добавила, что 70 дипломатов и сотрудников посольства России в Болгарии были высланы без оснований и попыток обосновать эти действия. Москве стоит подумать о взаимности, лежащей в основе дипломатических отношений.

«Политизированное решение Софии по необоснованному сокращению нашего дипперсонала в Болгарии, разумеется, не останется без реакции по двусторонней линии», — заключила Захарова.

Ранее в понедельник постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов предупредил, что Россия ответит на решение Болгарии выслать из страны 70 дипломатов. Он указал, что у Софии было время обдумать решение.

Болгария 28 июня сообщила, что высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал российского посольства, заявив, что они якобы работали на спецслужбы и использовали дипдеятельность как прикрытие.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 4 июня рассказал, что на нынешнем этапе посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии, и подчеркнул, что российская сторона ответит болгарским коллегам взаимностью.

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва и другие.

Как в апреле заявила Захарова, такие действия раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. В начале июня она рассказала, что высланных российских дипломатов переводят на более приоритетные направления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недальновидный шаг западных стран осложнит общение между государствами и приведет к ответным мерам.

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