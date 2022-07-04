Лавров заявил о невозможности работы российского посольства в Болгарии

Москва будет отвечать на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии. Об этом в понедельник, 4 июня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он сказал, что по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас.

«Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.

28 июня Болгария сообщила, что высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал посольства России. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высланных российских дипломатов переводят на более приоритетные направления. По ее словам, на сегодняшний день происходит «поднастройка» кадровой политики ведомства, которая имеет долгосрочный характер.

Кроме того, Захарова неоднократно отмечала, что Россия рассматривает высылку своих дипломатов из Болгарии как провокацию.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.