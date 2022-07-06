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МИД России проработает ответные меры на высылку дипломатов из Болгарии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ответные меры на высылку Болгарией российских дипломатов по-прежнему прорабатываются. Об этом 6 июля сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, уточнив, что в настоящее время нет «никакой больше конкретики помимо того, что было уже заявлено».

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И чем это закончится для работников дипмиссии балканской страны в России

«Ответные меры прорабатываются. Они последуют», — сказал он журналистам.

О том, что Болгария высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал российского посольства, стало известно 28 июня. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что российская сторона ответит взаимностью и подчеркнул, что в настоящее время посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что дипломаты были высланы без оснований и попыток обосновать эти действия. Кроме того, комментируя поддержку Софии Европейской внешнеполитической службой, она отметила, что для чиновников Евровоюза важно любой ценой демонстрировать солидарность против России. По ее мнению, такая поддержка ЕС возлагает на всё объединение ответственность за последствия.

Как сообщил «Известиям» 6 июля источник в российских дипломатических кругах, Москва не видит иного выхода, кроме как закрыть в Болгарии свое диппредставительство. Он рассказал, что России «технически не оставили выхода для дальнейшего функционирования». Источник добавил, что из посольства «убрали 70 невзаимозаменяемых сотрудников», таким образом, в диппредставительстве остается пара десятков человек.

Россия за последние месяцы столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва и др.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля отметил, что это недальновидный шаг западных стран, который может осложнить общение между государствами.

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