Посол РФ в Греции указал на обнуление двустороннего сотрудничества

У России и Греции в настоящий момент не осталось никаких контактов. Все наработки в двустороннем сотрудничестве обнулились, заявил 26 июля посол РФ в Афинах Андрей Маслов.

«С конца февраля у нас полностью разрушены двухсторонние отношения, их больше нет. Словом, буквально за считаные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двухсторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий», — рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Теперь, по его словам, с греческим истеблишментом «нет никакого сотрудничества и контактов».

22 июля Греция вошла в российский список недружественных иностранных государств в связи с совершением ряда негативных действий в отношении дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом.

Соответствующее распоряжение подписано 20 июля для реализации указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Из документа следует, что за Грецией закрепили лимит в 34 физлица, с которыми дипмиссии могут заключать трудовые договоры.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, попадание в список влечет для данных стран понижение уровня контактов, а также ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений.

Список недружественных стран был утвержден в марте текущего года. Первыми странами стали Чехия и США. Между Россией и странами Запада в середине апреля началось «дипломатическое» обострение, когда Соединенные Штаты вместе с введением очередных санкций выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Чехия также резко сократила численность российского посольства.

После этого в расширенную версию перечня попали Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.