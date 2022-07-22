Реклама
Прямой эфир
Мир
В раде предложили воровать российский транзитный газ
Мир
Выплату пенсий в Мелитопольском районе Запорожья начнут в августе
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 30 июля
Мир
Лавров заявил о готовности России наращивать партнерство с Африкой
Мир
В Минобороны РФ рассказали об охоте ВСУ за ТОС «Солнцепек»
Мир
СБУ готовит массовые зачистки нелояльных Киеву украинцев в Николаеве
Мир
МИД Приднестровья заявил о планах региона присоединиться к России
Мир
Коридор для вывоза зерна по Черному морю начнет работу в ближайшие недели
Общество
Вильфанд спрогнозировал дожди и грозы на юге России
Армия
Российские военные применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации
Политика
Правительство расширило список недружественных РФ стран

Правительство расширило список недружественных РФ стран

Россия признала недружественными странами Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское правительство расширило перечень недружественных иностранных государств. Об этом 22 июля говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

«В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия», — говорится в сообщении.

Как уточняется, правительство актуализировало перечень стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.

Соответствующее распоряжение подписано 20 июля для реализации указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

В утвержденном кабмином перечне стран также указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

Как следует из нового распоряжением, за Грецией закрепили лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

В мае 2021 года власти России ввели ограничения в отношении дипмиссий США и Чехии.

Перечень не является окончательным и может расширяться.

7 марта правительство РФ утвердило перечень недружественных стран и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.

В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Ранее, в пятницу, глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для африканских СМИ заявил, что Россия выступает за создание независимой и эффективной финансовой системы, неуязвимой для недружественных государств.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022