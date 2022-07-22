Правительство расширило список недружественных РФ стран

Российское правительство расширило перечень недружественных иностранных государств. Об этом 22 июля говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

«В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия», — говорится в сообщении.

Как уточняется, правительство актуализировало перечень стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.

Соответствующее распоряжение подписано 20 июля для реализации указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

В утвержденном кабмином перечне стран также указывается количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

Как следует из нового распоряжением, за Грецией закрепили лимит в 34 человека, за Данией — 20, за Словакией — 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

В мае 2021 года власти России ввели ограничения в отношении дипмиссий США и Чехии.

Перечень не является окончательным и может расширяться.

7 марта правительство РФ утвердило перечень недружественных стран и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия.

В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Ранее, в пятницу, глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для африканских СМИ заявил, что Россия выступает за создание независимой и эффективной финансовой системы, неуязвимой для недружественных государств.