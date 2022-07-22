Реклама
Прямой эфир
Мир
В раде предложили воровать российский транзитный газ
Мир
Выплату пенсий в Мелитопольском районе Запорожья начнут в августе
Политика
В РФ выступили за создание неуязвимой для недружественный стран финсистемы
Мир
Лавров заявил о готовности России наращивать партнерство с Африкой
Мир
ВСУ подорвали объекты инфраструктуры Лисичанска при отступлении
Мир
СБУ готовит массовые зачистки нелояльных Киеву украинцев в Николаеве
Мир
МИД Приднестровья заявил о планах региона присоединиться к России
Мир
В Японии обеспокоились военной активностью России на Дальнем Востоке
Общество
Вильфанд спрогнозировал дожди и грозы на юге России
Армия
Российские военные применили новейший дрон «Ласточка» в спецоперации
Мир
Турция может перепродавать в ЕС российский газ при эмбарго на него

В РФ выступили за создание неуязвимой для недружественный стран финсистемы

Глава МИД РФ Лавров: Москва выступает за создание неуязвимой для недружественный стран финансовой системы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия выступает за создание независимой и эффективной финансовой системы, неуязвимой для недружественных государств. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для африканских СМИ, опубликованной в пятницу, 22 июля, на сайте МИД РФ.

«Надеюсь, наши туристы не будут ездить в недружественные государства»‎
Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян — о замене Ираном европейских поставок, будущем ядерной сделки и продаже вооружений Исламской Республике

«Выступаем за создание независимой и эффективной финансовой системы, неуязвимой для потенциального воздействия со стороны недружественных государств», — отметил он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, текущая геополитическая ситуация требует «определенной корректировки механизмов» взаимодействия. В частности, обеспечить бесперебойную логистику и наладить защищенные от вмешательства извне системы финансовых расчетов.

Кроме того, министр иностранных дел России заявил, что Москва готова наращивать партнерство с Африкой. По его словам, в основе отношений российской стороны с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества».

Так глава МИДа отметил, что российско-африканские отношения носят самоценный характер и не зависят от колебаний международной конъюнктуры.

Ранее, 16 июня, состоялся бизнес-диалог «Россия – Африка», посвященный приоритетам российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка. Отмечалось, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом 3 июня заявил, что Россия будет развивать отношения с государствами континента. Он подчеркнул, что Россия всегда была на стороне Африки, поддерживала ее в борьбе с колониализмом. Кроме того, глава государства отметил рост товарооборота на более чем 34% за первые месяцы 2022 года.

В марте правительство России утвердило список недружественных стран. Распоряжение подготовлено и подписано в рамках указа Путина от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022