В РФ выступили за создание неуязвимой для недружественный стран финсистемы

Россия выступает за создание независимой и эффективной финансовой системы, неуязвимой для недружественных государств. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для африканских СМИ, опубликованной в пятницу, 22 июля, на сайте МИД РФ.

«Выступаем за создание независимой и эффективной финансовой системы, неуязвимой для потенциального воздействия со стороны недружественных государств», — отметил он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, текущая геополитическая ситуация требует «определенной корректировки механизмов» взаимодействия. В частности, обеспечить бесперебойную логистику и наладить защищенные от вмешательства извне системы финансовых расчетов.

Кроме того, министр иностранных дел России заявил, что Москва готова наращивать партнерство с Африкой. По его словам, в основе отношений российской стороны с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества».

Так глава МИДа отметил, что российско-африканские отношения носят самоценный характер и не зависят от колебаний международной конъюнктуры.

Ранее, 16 июня, состоялся бизнес-диалог «Россия – Африка», посвященный приоритетам российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка. Отмечалось, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом 3 июня заявил, что Россия будет развивать отношения с государствами континента. Он подчеркнул, что Россия всегда была на стороне Африки, поддерживала ее в борьбе с колониализмом. Кроме того, глава государства отметил рост товарооборота на более чем 34% за первые месяцы 2022 года.

В марте правительство России утвердило список недружественных стран. Распоряжение подготовлено и подписано в рамках указа Путина от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.