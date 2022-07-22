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Лавров заявил о готовности России наращивать партнерство с Африкой

Глава МИД РФ Лавров: Москва открыта к наращиванию всестороннего партнерства со странами Африки
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о перспективах российско-африканских отношений в преддверии своих визитов в ряд стран Африки. Его статья «Россия и Африка: партнерство, устремленное в будущее» опубликована в пятницу, 22 июля, на сайте МИД РФ.

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Он подчеркнул, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета.

«Развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России. Мы открыты для его дальнейшего наращивания — в русле стратегических решений, принятых на первом саммите Россия–Африка в конце октября 2019 года в Сочи», — написал он.

Министр обратил внимание на то, что Россия никому ничего не навязывает, а с большим уважением относится к суверенитету государств Африки и их праву самим определять пути своего развития.

Лавров также напомнил, что несмотря на беспрецедентное давление Запада, африканцы не присоединились к антироссийским санкциям. Он отметил, что Россия ценит взвешенную позицию Африки относительно происходящего на Украине и вокруг нее.

По словам министра, страны работают над обеспечением бесперебойной логистики и налаживанием защищенных от вмешательства извне систем финансовых расчетов.

Кроме того, глава российского МИДа указал на то, что на первый план также выходит задача вывода российских и африканских экономических операторов на рынки друг друга.

Лавров также акцентировал внимание на то, что спекуляции западной и украинской пропаганды по поводу «экспорта голода» Россией абсолютно беспочвенны. Он напомнил, что Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей, других жизненно необходимых Африке товаров.

«Российско-африканские отношения — будь то политические, гуманитарные или торгово-инвестиционные — носят самоценный характер и не зависят от колебаний международной конъюнктуры. Радует, что аналогичного понимания придерживаются и наши африканские друзья. Вместе мы будем только сильнее», — подытожил глава МИД РФ.

Он выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие с зарубежными партнерами, проявляющими встречную готовность к этому.

Ранее, 16 июня, состоялся бизнес-диалог «Россия–Африка», посвященный приоритетам российско-африканского сотрудничества в условиях меняющегося миропорядка. Отмечалось, что в это непростое, переломное время курс на стратегическое партнерство с Африкой выдвигается в число приоритетов внешней политики России. В обращении Лаврова говорилось, что в интересах народов необходимо совместно работать над сохранением и расширением взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей в новых условиях.

В этот же день министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил о необходимости выстраивать прямые отношения с партнерами из Африки.

Ранее, 3 июня, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов заявил «Известиям», что в связи с новым геополитическим контекстом России необходимо наращивать свое присутствие в Африке, причем не только в одностороннем порядке, но и в рамках существующих объединений типа БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом 3 июня заявил, что Россия будет развивать отношения с государствами континента. Он подчеркнул, что Россия всегда была на стороне Африки, поддерживала ее в борьбе с колониализмом. Кроме того, глава государства отметил рост товарооборота на более чем 34% за первые месяцы 2022 года.

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